Beraubter Teichwirt: Ein Déjà-vu und die Suche nach 500 Fischen

David Klob steht an seinem Teich und blickt auf das Wasser. Buntes Herbstlaub treibt auf der Oberfläche. Der Teich bei Kaider im Landkreis Lichtenfels liegt idyllisch und abgelegen in einem Waldgebiet. Das Wasser hat Trinkwasserqualität, die Quelle liegt 50 Meter weit entfernt. Hier findet der 30-Jährige Ruhe und kann seinen Hobbys nachgehen: der Aufzucht von Fischen und dem Angeln. Am vergangenen Sonntag wollte der 30-Jährige mit Freunden Fische angeln und einen schönen Herbsttag in der Natur verbringen. Doch daraus wurde nichts.

Böse Überraschung am Teich

Vergangenen Freitagabend hatte David Klob seine Fische noch gefüttert, der Teich war voll mit Forellen, Saiblingen und drei Stören, das Wasser sprudelte regelrecht, erzählt der Hobby-Fischer. Am Sonntag dann der Schock: Als er mit Freunden den Teich abfischen will, beißt kein einziger Fisch an. Auch beim Füttern bleibt die Wasseroberfläche verdächtig ruhig. Der Teich ist leergefischt, über das Wochenende haben Unbekannte alle Fische aus dem Wasser gestohlen. Die Fische hatten einen Wert von etwa 2.000 Euro, schätzt Klob.

Zweiter Fisch-Diebstahl für den Teichwirt aus dem Kreis Lichtenfels

Doch ums Geld geht es dem Hobby-Fischer weniger, vielmehr ärgert es ihn gewaltig, dass die gesamte Arbeit und Zeit der vergangenen Monate und Jahre umsonst waren. Klob verkauft die Fische nicht, er will für frischen Fisch in der Familie und bei Freunden und Bekannten sorgen. Klob lässt die Fische langsam wachsen, zieht sie nicht wie ein wirtschaftliches Unternehmen schnell groß. Klob ist enttäuscht und wütend auf den oder die Täter. Bereits vor vier Jahren haben Unbekannte seinen Teich, damals an anderer Stelle, leergefischt.

"Da ist die Arbeit von zwei Jahren innerhalb eines Tages zunichtegemacht worden." David Klob, Teichpächter

Professionelle Vorbereitung des Diebstahls

David Klob vermutet, dass der oder die Täter den Teich elektrisch leergefischt haben. Dabei wird Strom in das Wasser geleitet, die betäubten Fische treiben dann an der Oberfläche und können mit Keschern lebend entnommen werden. Auf einschlägigen Internetseiten und Foren hat der 30-Jährige recherchiert, ob eine große Menge Fisch regional angeboten wird. Bislang hat er kein entsprechendes Angebot gefunden. Eventuell sind seine Fische nach dem Diebstahl auch in einen fremden Teich umgesetzt worden oder in großen Tiefkühltruhen gelandet, vermutet er. Aufgrund der Abgelegenheit müssten der oder die Täter ganz genau gewusst haben, wo Beute zu machen ist.

Polizei ermittelt und hofft auf Kameraaufnahmen

Davon geht auch die Polizei aus, die in diesem Fall ermittelt und trotz ähnlicher Fälle in Bayern im Raum Lichtenfels zuletzt keine Häufung feststellen konnte, so Ronny Beck, der stellvertretende Leiter der Polizeistation in Bad Staffelstein. Auch aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Fische müssten der oder die Täter gut vorbereitet und entsprechend ausgerüstet gewesen sein. Doch trotz aller Professionalität der oder des Fischdiebs könnte der Fall geklärt werden: Auf dem Teich-Gelände im Wald hängen zwei Wildkameras, deren Bilder sichergestellt und dann ausgewertet werden, so Beck.

Teichwirt will wohl weitermachen

David Klob hofft, dass der oder die Täter mit Hilfe der Bilder aus der Wildkamera ermittelt werden können. Ob er mit der Fischzucht weitermacht, hat er noch nicht abschließend entschieden, erzählt er. Doch vermutlich werde es ihm im Frühjahr trotz des frustrierenden Diebstahls der Fische wieder ans Wasser ziehen und dort junge Fische einsetzen. Dafür sind die Leidenschaft und die Lust auf frischen Fisch einfach zu groß.