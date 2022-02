Beratzhausen organisiert spontane Schnapszahl-Hochzeit

22.2.22 beliebter als 2.2.22

Und dieses Hochzeitsdatum teilen sie sich mit vielen anderen, die sich heute auch trauen und das heutige Schnapszahl-Datum den sonst so beliebten Hochzeitsmonaten Mai und Juli vorziehen. Wie eine Abfrage bei verschiedenen Standesämtern in Niederbayern und der Oberpfalz zeigte, ist bei den Heiratswilligen der heutige 22.2.22 definitiv beliebter als der 2.2.22. Dennoch wurden die Standesämter nicht mit Hochzeitsanfragen überflutet. Es seien noch Termine frei gewesen.

Wenige Hochzeiten - trotz Schnapszahl

In Nabburg zum Beispiel findet heute gar keine Hochzeit statt. Im Standesamt in Freyung heiraten heute zwei Paare, in Amberg auch zwei, in Straubing vier, in Bogen drei und in Schwandorf vier.

Lediglich in Landshut und Regensburg sind mit 9 Hochzeiten alle Termine vergeben. In Landshut finden Dienstags eigentlich keine Trauungen statt, aber aufgrund der großen Nachfrage am heutigen Tag legt das Standesamt eine Sonderschicht ein.

Das nächste Schnapszahldatum gibt´s dann wieder am 3.3.33.