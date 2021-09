Beratungsstelle für sexuelle Gewalt in Ansbach hat Geldsorgen

Der Verein Rauhreif in Ansbach kümmert sich seit fast 30 Jahren um Opfer von sexualisierter Gewalt in und um Ansbach. Seit zwei Jahren wird dieses für die Betroffenen kostenfreie Angebot vom Bund gefördert. Weil diese Förderung aber zum Jahresende ausläuft, sei die Arbeit der Beratungsstelle in der aktuellen Form gefährdet, sagte Andrea Rodumer-Hauff, 2. Vorsitzende von Rauhreif.

Dank Förderung mehr Angebote

Mit der Förderung sei das Angebot ausgebaut worden, erklärt die Vorsitzende. Damit konnten unter anderem mehr Beraterstellen geschaffen und eine Selbsthilfegruppe gegründet werden. Die bestehende Nachfrage konnte somit abgedeckt werden, aktuell steigt diese sogar. Denn laut aktueller Kriminalstatistik sind im vergangenen Jahr 25 Prozent mehr Fälle von sexualisierter Gewalt gemeldet worden. Mit den fehlenden finanziellen Mitteln drohe ab dem 1. Januar 2022 unter anderem ein Personalabbau.

Geld aus Spenden

Rauhreif finanzierte sich laut Rodumer-Hauff bis 2019 fast zur Hälfte nur aus Spenden, der Rest waren Fördermittel des Freistaats sowie Geld von Kommune und Landkreis. Nun hofft der Verein, dass diese finanzielle Unterstützung in Zukunft ausgebaut werden kann. Die Gespräche zu Förderungen laufen aktuell gut, allerdings sei noch vieles offen. Zusagen könnten erst in einigen Wochen gemacht werden. Der Verein benötige aber finanzielle Sicherheit, um Personal und Beratungsangebote zu sichern, erklärt Andrea Rodumer-Hauff.

Hilfe für jede Art Opfer sexualisierter Gewalt

Die Beratungsstelle Rauhreif hilft Menschen sämtlicher Altersstufen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder in ihrem Umfeld sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das Angebot ist für Betroffene kostenlos und anonym. Beratungen finden vor Ort, telefonisch und online statt. Ein großer Teil der Arbeit von Rauhreif umfasst auch die Prävention. In diesem Rahmen werden Schülerinnen, Schüler und Lehrende über sexualisierte Gewalt aufgeklärt, um diese zu erkennen und zu vermeiden