Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Männer in Oberfranken

In Oberfranken soll eine Beratungsstelle für Männer aufgebaut werden, die in ihrer Kindheit oder Jugend Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Etwa ein Viertel aller Opfer sexueller Übergriffe sind junge Männer, heißt es in einer Mitteilung des bayerischen Sozialministeriums.

110.000 Euro für Hofer Beratungsstelle

Das Ministerium unterstützt den Aufbau der neuen Beratungsstelle daher mit 110.000 Euro. Die Beratungsstelle soll in Hof entstehen, wo der Verein Schutzhöhle e.V. eine solche Fachberatung bereits anbietet.

Anlaufstelle auch für Angehörige

Sie soll nicht nur für betroffene Männer, sondern auch für deren Umfeld und Partnerinnen eine Anlaufstelle sein und sich auch mit den Begleiterscheinungen sexueller Gewalt beschäftigen. Unter anderem heißt es aus dem Ministerium, dass missbrauchte Kinder später häufig süchtig werden, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten.