Beratungsmobil des Blindenbundes informierte in Weidenberg

Das Beratungsmobil des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) war wieder unterwegs. In Weidenberg konnten sich Menschen mit Sehstörungen oder altersbedingten Augenerkrankungen wie Maculadegeneration oder Grauem Star informieren. Auch Fragen zu den jeweiligen Diagnosen von Augenärzten wurden beantwortet. Außerdem gaben die Teams Auskunft über Hilfsmittel wie Lupen oder Lesegeräte und gaben Tipps, wo diese zu beantragen sind.

Auch Sehbehinderte und Blinde beraten mit

Zum Beraterteam gehört auch immer ein sehbehinderter oder blinder Mensch, der seine Erfahrungen einbringt. Die Teams des Blindenmobils sind nur beratend tätig. Die nächsten Termine des Augenmobils in Nordbayern sind am 12. November in Neumarkt/Opf. und am 14. November im unterfränkischen Kitzingen.