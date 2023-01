Beratung an Mittelschulen: Hier sitzen die Fachkräfte von morgen

Serkan Engin hat mit der 9M der Mittelschule an der Alfonsstraße in München einiges vor. Er macht Laptop und Beamer startklar. Noch ist das Klassenzimmer leer. Die Schülerinnen und Schüler haben gerade Sport. Der Fachberater für Berufsausbildung will hier heute über Chancen sprechen. Er will aber auch Ängste und Vorurteile abbauen – und zwar gegenüber dem Handwerk. Es gebe den schulischen Weg, aber es gebe auch einen guten dualen Ausbildungsweg. Und das sei für viele junge Menschen in den vergangenen zehn Jahren, in denen er seinen Job mache, eine super Chance gewesen, sagt Serkan Engin.

Krawatten-Job gewünscht

Das Klassenzimmer füllt sich langsam. "Ich bin selbst stolzer Mittelschüler", stellt sich Serkan Engin vor und erzählt erst mal von sich: Gastarbeiterkind, alles außer Schule im Kopf, nur mittelmäßiger Abschluss, 80 Bewerbungen geschrieben und 80 Absagen kassiert. Bis er bei einem Betrieb seine Bewerbung persönlich abgibt und den Ausbildungsplatz als Groß- und Außenhandelskaufmann bekommt. Mittlerweile hat er studiert. Seine Mutter habe sich immer gewünscht, dass er mal einen "Krawatten-Job" bekomme - und den habe er jetzt.

Ohne Handwerk keine ISS

Jetzt geht es ums Handwerk. Serkan Engin hat Zitate mitgebracht, die er in den vergangenen zehn Jahren in Klassen gesammelt hat. "Es sind die seltsamsten Äußerungen über das Wort Handwerk und die möchte ich euch mal kurz zeigen." Mit dem Beamer wirft er die Aussagen an die Wand. "Handwerk ist weltweit nicht gut angesehen. Handwerk bietet keine Karrierechancen. Handwerk ist altmodisch." Da hält Serkan Engin dagegen.

Er zeigt Fotos von Wolkenkratzern in New York, Pyramiden in Ägypten, von der Pilgerstätte in Mekka – alles ermöglicht durch Handwerk. Und dann ein Foto aus dem All. "Was ist das?" fragt Serkan Engin. "Die ISS", kommt von einem Schüler. Ohne Handwerk auch keine ISS. Und im Klassenzimmer seien ebenfalls 95 Prozent der Gegenstände durch Handwerk entstanden.

Wie geht es nach der Schule weiter?

Der Fachberater der Handwerkskammer für München und Oberbayern spielt sich die Bälle mit den Jugendlichen zu. Er fragt viel, will wissen, ob sie schon eine Idee haben, wie es für sie nach der neunten Klasse weitergeht. Die meisten hier wollen noch die zehnte Klasse machen, so wie Joshua. Er hat freitags nach der Schule einen Minijob, repariert Fahrräder. Er erzählt, dass er Zweirad-Mechatroniker werden und aufs Motorrad umsteigen möchte. Neben ihm sitzt Leonardo, er weiß noch nicht, welchen Weg er gehen will. Kein Problem, sagt Serkan Engin. Rund die Hälfte haben in der Klasse noch keine feste Vorstellung: Weiter zur Schule gehen nach der Neunten oder eine Ausbildung machen?

Informations-Elektroniker und Änderungsschneiderin

Leo in der letzten Reihe will mit der Schule weitermachen und am Ende vielleicht Wirtschaft studieren: "Ich mag Handwerk nicht so richtig. Ich würde gerne einen IT-Job bekommen." "Kennst Du den Beruf Informations-Elektroniker?", fragt Serkan Engin. Ein Handwerksberuf, in dem man mit IT- und Software-Systemen arbeitet. Leo überlegt. Genau das wolle er vermitteln, nämlich was für vielfältige Berufe es gebe.

Zwei Reihen weiter sitzt Merna. Sie will Änderungsschneiderin werden, um danach Modedesign zu studieren. "Du hast dich informiert?", fragt Serkan Engin. Das Mädchen nickt. "Du brauchst diesen Beruf Änderungsschneiderin, um dann eventuell auf die Modeschule zu gehen und Designerin anzupeilen", erklärt er den anderen.