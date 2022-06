Beobachtungsflug verhindert Waldbrand im Landkreis Bayreuth

Ein Beobachtungsflug verhinderte am Donnerstag einen größeren Waldbrand im Landkreis Bayreuth. Dem Schnelleinsatzhubschrauber fiel eine Rauchentwicklung im Waldgebiet östlich von Tiefenlesau auf.

Feuer im Kreis Bayreuth gelöscht: Flächenbrand verhindert

Die Einsatzkräfte konnten daraufhin einen Brand von rund 300 Quadratmetern lokalisieren. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte das Feuer und konnte so einen Flächenbrand verhindern. Die Beobachtungsflüge wurden durch die Regierung von Oberfranken noch bis Sonntag für besonders gefährdete Waldgebiete angeordnet.

Lagerfeuer löst Waldbrand bei Köditz aus

Ein vermutlich nicht komplett abgelöschtes Lagerfeuer hat am Donnerstag in Köditz im Landkreis Hof einen Waldbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, fingen im Ortsteil Brunnental auf einer Fläche von 500 Quadratmetern Waldboden, Moos und auch zwei Bäume Feuer. Den entstandenen Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Die Feuerwehrleute mussten sich mit Motorsägen den Weg zum Brandort freischneiden. Offenes Feuer sei im Wald grundsätzlich nicht zulässig, so die Polizei.

Wald- und Wiesenbrandgefahr besonders hoch