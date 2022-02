Preisvergleich Stadt vs. Land: Wo das Leben günstiger ist

Babsi Schmidt sortiert ihre Einkaufszettel. Die Mutter von zwei Kindern wohnt mit ihrer Familie in Farchant, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Sie rechnet vor: "Ich habe einen Liter Milch gekauft und ein Stück Butter." Für die Milch hat Babsi Schmidt 1,80 Euro gezahlt, für die Butter sogar 2,50 Euro.

Stolze Preise. Auch wenn man bedenkt, dass Babsi Schmid nicht beim regionalen Milchbauern eingekauft hat, sondern beim großen Supermarkt. "Die Rechnung ist jetzt vom Edeka, weil der direkt bei uns im Ort ist", erzählt sie. Für die täglichen Bedürfnisse sei der Edeka unerlässlich. Der nächste, günstigere Supermarkt sei in Garmisch. Und da hinzufahren müsse sich schon lohnen.

Günstigere Lebensmittelpreise in der Stadt

Familie Pujik aus München-Haidhausen zahlt dagegen rund einen Euro weniger für ihre Hafermilch vom Drogeriemarkt um die Ecke. Und das, obwohl Milchersatzprodukte häufig teurer sind als echte Milch. Jeff Pujik zeigt uns seinen Einkaufszettel: 95 Cent hat er für den Liter Hafermilch bezahlt. Aber lässt sich dieser Preisunterschied zwischen Stadt und Land wirklich nur auf den Mangel an Supermärkten und Discountern auf dem Land zurückführen?

Nachfrage bei Sara Bleninger vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Ihr Spezialgebiet: Regionale Preisunterschiede. "Wenn man in Theorie reinguckt, was preisbestimmend ist, sieht man auch die Transportkosten", erzählt Bleninger. Das führe dazu, dass die Preise für Lebensmittel auf dem Land höher seien als in der Stadt.

Benzinpreise belasten Familien auf dem Land

Der Kostenfaktor sind also die weiten Wege. Besonders bitter: Bei den Benzinpreisen gibt es kaum Unterschiede. Für Babsi Schmidt in Farchant geht das besonders ins Geld. Da sie in Elternzeit ist, kann die Familie sich immerhin auf ein Auto reduzieren. Ohne wäre es hier allerdings nicht machbar. Sie rechnet vor: "Mit Versicherung, Steuern und Benzin kommen wir auf 200 bis 300 Euro."

300 Euro im Monat. Für Hamide Yüksel aus dem Münchner Westen, Mutter von zwei Kindern, sind die hohen Fahrtkosten ein Grund, nicht aufs Land zu ziehen. Sie hätten lange gesucht, doch auf dem Land seien die Preise ja genauso gestiegen wie in München. "Und mit den ganzen Fahrtkosten würden wir dann ungefähr auf’s Gleiche rauskommen."

Wohnen in der Stadt ist teurer

Anders sieht es dagegen bei den Wohnkosten aus. In günstigen, ländlichen Regionen wie zum Beispiel dem Landkreis Wunsiedel zahlt man für eine Wohnung nur knapp 400 Euro Nettomiete im Monat, in München hingegen schon 1.000 Euro. Und in ländlichen Boom-Regionen wie Starnberg zahlt man sogar 1.355 Euro netto im Monat. Bei den Strompreisen ist es wiederum so, dass sich die geringe Nutzerdichte auf dem Land negativ auf den Pro-Kopf-Preis auswirkt. Rund 21 Euro mehr zahlen Familien pro Jahr.

Leben auf dem Land insgesamt preiswerter

Wer auf dem Land wohnt, muss sich also auf andere Kosten einstellen als in der Stadt. Aber was kommt die Menschen insgesamt günstiger? Statistikerin Sara Bleninger warnt vor allzu pauschalen Aussagen und gibt zu Bedenken, dass das immer auch vom Betrachtungsgegenstand abhängt. Je nach Wohnungs- und Haus-Typ könne es auch auf dem Land mal teurer und in der Stadt billiger werden.

Aber, so Bleninger: "Einmal quer gerechnet ist es in der Stadt schon teurer als auf dem Land." Das gelte selbst dann, wenn regionale Unterschiede wie der teure Speckgürtel Münchens mit einberechnet sind. Denn obwohl man auf dem Land mehr Auto fährt, ist der größte Kostenfaktor die Wohnsituation. Sollte der Benzinpreis allerdings weiter steigen, wird es auch dort schwerer werden für Familien.