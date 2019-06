Benefizweinfest: Über 20.000 Euro für Sternstunden

Einen Reinerlös von 10.000 bis 15.000 Euro hatte sich Rainer Sauer erhofft. Am Ende dürfte es sogar mehr geworden sein. Drei Tage lang hat die Winzerfamilie in Escherndorf (Landkreis Kitzingen) ein Benefizweinfest veranstaltet. Nach einer ersten Zählung schätzt Helga Sauer die Einnahmen und Spenden auf über 20.000 Euro. Der gesamte Erlös geht an Sternstunden, das Kinderhilfswerk des Bayerischen Rundfunks.

Künstler verzichten auf Gage

Über Pfingsten waren in Escherndorf zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Künstler im Einsatz. Die Schauspielerin Michaela May war bei einer Lesung im Weingut ohne Gage aufgetreten – genauso wie die sechs Musiker von "Häsd n Däsd vomm Mee".