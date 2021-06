Benefizspiel für krankes Kind: Kritik an Zuschauerbeschränkung

Auf dem Fußballplatz der Spielvereinigung Weißenstadt 1921 im Landkreis Wunsiedel treten am Samstag um 15 Uhr Fußball-Legenden zu ein Benefizspiel an. Auf dem Feld stehen dann unter anderem die früheren Nationalspieler und Weltmeister Pierre Littbarski und Klaus Augenthaler, aber auch Kabarettist Christian Springer, BR-Moderator Markus Othmer und der mehrfache Paralympics-Sieger Gerd Schönfelder.

Benefizaktion: "Kicken, um Antonia zu helfen"

Gegner ist eine Mannschaft, gespickt mit sogenannten regionalen "Legenden", darunter auch Wunsiedels Landrat Peter Berek (CSU). Das Spiel unter dem Motto "Kicken, um Antonia zu helfen" soll Spenden einbringen, um Antonias Familie einen behindertengerechten Umbau des Bades zu finanzieren. Das elf Jahre alte Mädchen aus einem Dorf bei Weißenstadt hat den seltenen Gendefekt "CDKL5".

Staatsregierung lässt bei Sport nur 500 Zuschauer zu

Die Fußballbegeisterten Weißenstädter haben schon mehrfach Benefizspiele organisiert. Wegen der Corona-Pandemie gestaltet sich die Organisation diesmal aber besonders schwierig. Die Karten für das Spiel sind reglementiert: Nur 470 Fußballfans auf festen Sitzplätzen sind erlaubt. Der Grund: Die seit Juni geltenden Richtlinien der Staatsregierung erlauben bei Sportveranstaltungen im Freien bis zu 500 Zuschauer, solange diesen feste Sitzplätze zugewiesen werden können. Über so viele Sitzplätze verfügt der Weißenstädter Sportplatz aber nicht. Der auf Stehplätze ausgelegte größere Teil des Stadions müsse daher leer bleiben.

Kritik an Zuschauerbeschränkung in Weißenstadt

Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung wird diese Regel hitzig diskutiert. Während die Regel in Weißenstadt eine Hilfsaktion treffe, fänden zur Fußball-Europameisterschaft Spiele mit mehreren tausend Zuschauern statt, so die Kritiker.

"Warum dürfen Mamas, Papas, Großeltern, Schwestern, Brüder den Kids nicht beim Fußball zuschauen, während in Kopenhagen, Budapest und München Hunderttausende Fußballfeste feiern?" BR-Moderator Markus Othmer auf Facebook

Der Verkauf der Tickets findet am Donnerstagabend um 18:30 Uhr im Vereinsheim der SpVgg Weißenstadt 1921 statt. Reservierungen sind nicht möglich. 200 Karten gehen in den freien Verkauf, eine Karte kostet zehn Euro. Am Samstag um 11 Uhr startet der Festtag dann mit der Eröffnung des Biergartens am Fußballplatz in Weißenstadt. Zeitgleich beginnt vor Ort eine Typisierungsaktion der Deutschen Gesellschaft für Knochenmarkspende (DKMS), um eine andere kranke Person mit einer passenden Knochenmarkspende zu unterstützen.

Fallschirmspringer und Frauenfußball im Vorprogramm

Um 12 Uhr wird dann das erste Spiel angepfiffen: Die Damenmannschaft der Spielvereinigung Weißenstadt und der Spielvereinigung Bayreuth treten an. Ab 14 Uhr beginnt der Countdown zum Spiel der Legenden: ein Fallschirmspringer wird mit dem Spielball einschweben. Um 15 Uhr startet schließlich das Spiel der Legenden. Für den Tag sind extra Erinnerungstassen gedruckt worden, zahlreiche Vereine und Firmen haben ihre Unterstützung angeboten, um möglichst viel Geld für Antonia und ihre Familie einzuspielen.