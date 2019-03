Benefizkonzert für Regensburgs erstes Inklusionshotel

Duschen für Rollstuhlfahrer oder Blindenschrift im Aufzug. Unter anderem diese Hilfsmittel soll es im neuen Inklusionshotel in Regensburg geben. Denn darauf sind Menschen mit Behinderung angewiesen. Doch in nur wenigen Hotels gibt es solche Einrichtungen - obwohl in Deutschland ungefähr 11 Millionen Menschen eine Behinderung haben.

Geplant: 84 behindertengerechte Zimmer

Die Johanniter Regensburg möchten das ändern. Deshalb planen sie das "Includio", das erste Inklusionshotel in Regensburg und Umgebung. Dort sollen behinderte und nicht behinderte Menschen ohne Probleme miteinander Urlaub machen können. Dafür sorgen 84 behindertengerechte Zimmer, die alle größer sind als gewöhnliche Hotelzimmer. Davon werden 18 Räume komplett rollstuhlgerecht eingerichtet, mit passenden Duschen und Schreibtischen.

Mehrwert für den Tourismus und den Arbeitsmarkt

Andreas Denk von den Regensburger Johannitern sieht im "Includio" einen großen Vorteil für den Tourismus in Regensburg und Ostbayern:

Wir können Regensburg jetzt auch für Menschen mit Behinderung zugänglich machen, die mehr als einen Tag bleiben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sich diese Besucher dann auch den Bayerischen Wald ansehen möchten.

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Aber auch bei der Vergabe der Arbeitsplätze spielt die Inklusion eine Rolle. Die Hälfte der geplanten Stellen im Hotel soll an Menschen mit Behinderung vergeben werden. "Wir werden einen großen Impuls für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt bieten", so Andreas Denk.

Ab Sommer wird im Regensburger Süden gebaut

Der Bauplatz des Hotels liegt im Regensburger Stadtteil Burgweinting, gegenüber des Seniorendomizils Haus Klara. Baubeginn ist diesen Sommer, bereits 2020 soll das Hotel eröffnen. Die Baukosten werden mit 15 Millionen Euro veranschlagt. Sie setzen sich aus Fördermitteln und Spenden zusammen. Die behindertengerechte Ausstattung macht das "Includio" teurer als herkömmliche Hotels. Allein die spezielle Einrichtung kostet rund zwei Millionen Euro.

Benefizkonzert in der Universität Regensburg

Der Lions Club Regensburg Land unterstützt die Johanniter und hat ein Benefizkonzert organisiert. Das Heeresmusikkorps 12 aus dem fränkischen Veitshöchheim spielt am 11. April um 19.30 Uhr im Audimax der Universität Regensburg ein Konzert. Unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle gibt es neben Marschmusik auch Big-Band-Stücke und Filmmusik zu hören. Kahle hat bereits in den Jahren 2002 und 2003 zusammen mit Fritz Neumüller die "Internationale Donau-Musikparade" in Regensburg organisiert. Neumüller ist auch dieses Jahr der Ideengeber des Benefizkonzerts.

Dr. Hans Worlicek, Präsident des Lions Club, spricht von einer Herzensangelegenheit:

Wir sehen uns zur Hilfe der Menschen aus der Region verpflichtet, die unverschuldet in Not geraten sind. Und in diesem Fall wollen wir behinderte und unheilbar erkrankte Menschen unterstützen.

Die Einnahmen des Benefizkonzerts kommen neben dem Inklusionshotel auch dem Johannes-Hospiz in Pentling zugute.