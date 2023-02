Benefiz-Frühstück in Nürnberg: Spenden für Erdbebenopfer

Zehn Uhr morgens im Restaurant Cesme in Nürnberg-Gostenhof. Am Frühstücksbuffet stehen die Menschen Schlange. Türkische Familien mit Kindern, aber auch deutsche Gäste bedienen sich an orientalischen Spezialitäten und frischem Obst. Die Auswahl ist groß. 12,90 Euro kostet das All-you-can-eat-Angebot. Sämtliche Einnahmen sollen an diesem Sonntag den Erdbebenopfern in der Türkei zugute kommen, so die Restaurantbetreiber.

Nach Erdbeben: Sorge um Freunde und Verwandte in der Türkei

Natürlich ist an diesem Tag das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien das gesprächsbestimmende Thema an den Tischen. Auch bei Cemile Ekinci und ihren Arbeitskolleginnen, die gemeinsam aus Forchheim angereist sind. Ihre Tante lebt im Erdbebengebiet, wo Tausende kein Dach mehr über dem Kopf haben. "Die versuchen jetzt alle woanders, bei den Verwandten, zu bleiben, in anderen Städten. Die wollen alle nicht mehr da sein. Alle wollen sich gegenseitig helfen. Es ist einfach Chaos da. Mir fehlen einfach die Worte", beschreibt Cemile Ekinci die Situation vor Ort.

Seit dem schweren Erdbeben habe sie keine ruhige Minute mehr. Zu groß ist die Sorge um Freunde und Familie in der Türkei. "Wenn ich schlafen gehe, wenn ich essen gehe, habe ich meinen Kopf in der Türkei: Was machen die jetzt? Was essen die jetzt? Geht’s ihnen gut? Ich habe selber ein Kind und wenn ich schon allein an die Kinder denke... das macht mich fertig."

Solidarität bewegt die Gemüter

Ähnlich emotional geht es am Nachbartisch bei Emre Cicek und seiner Familie. Dass so viele Menschen zum Benefiz-Frühstück gekommen sind, freut ihn sehr. "Dass nicht nur türkische Mitbürger, sondern auch wirklich Deutsche oder auch andere da sind, das ist ein tolles Gefühl. Das gibt mir Gänsehaut, weil es zeigt einfach die Solidarität, die sehr wichtig ist auf dieser Welt."

Aufmerksamkeit aufrechterhalten

Der 28-Jährige appelliert an alle, die helfen wollen, auch ihr Umfeld zum Spenden zu animieren. Von der aktuellen Hilfsbereitschaft der Menschen sei er überwältigt. Wichtig sei allerdings auch, "dass diese Hilfen wirklich kontinuierlich vorangehen." Der Bedarf sei schließlich auch noch längere Zeit vorhanden. "Das wird nicht innerhalb einer Woche wieder so wie früher sein, sondern die Menschen brauchen Essen, die Menschen brauchen Kleidung, da ist es kalt." Es sei in der kommenden Zeit von großer Bedeutung, die Aufmerksamkeit für die Betroffenen nicht zu verlieren. Das Thema dürfe nicht so schnell aus den Schlagzeilen verschwinden.

Große Spendenbereitschaft

Das sieht auch Restaurantbetreiber Muhammet Koc so. Er und seine Familie haben das Benefiz-Frühstück organisiert, um ihren Beitrag zu leisten. Mit der Resonanz seien sie sehr zufrieden, so Koc. Viele Menschen geben beim Zahlen weitaus mehr als sie eigentlich müssten. "Auch in den vergangenen Tagen hatten wir bereits eine Spendenbox aufgestellt. Da wurde auch schon eine ordentliche Summe eingesammelt, die Menschen sind wirklich sehr gut am Spenden. Das macht uns glücklich."

Betroffene geben sich gegenseitig Kraft

Ein Lichtblick in einer äußerst schwierigen Situation. Denn auch Muhammet Koc hat Familie in der Türkei. Zwei seiner Cousinen sind bei dem schweren Erdbeben ums Leben gekommen. "Emotional sind wir alle am Boden. Wir sehen jetzt auch außerhalb der Familie sehr viele betroffene Menschen. Es tut uns sehr weh, aber wir müssen so stark wie möglich bleiben. Wir können gerade nichts machen, außer zu helfen. Wir müssen uns gegenseitig Kraft geben und so weit wie möglich helfen, denn außer dem bringt uns gerade nichts weiter."

Rund dreieinhalbtausend Euro haben Muhammet Koc und seine Familie mit ihrer Frühstücksaktion eingenommen und an den Türkischen Roten Halbmond, dem türkischen Pendant zum Deutschen Roten Kreuz, gespendet. Laut Koc soll es nicht die letzte Aktion gewesen sein, um den Erdbebenopfern in der Türkei zu helfen. Gemeinsam mit Bekannten organisiert er bereits Spendensammlungen für Wohncontainer, die Menschen im Erdbebengebiet ein Dach über dem Kopf bieten sollen.