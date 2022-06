Benediktinerpater Florian Prinz von Bayern in Kenia gestorben

Der Benediktinerpater Florian Prinz von Bayern ist am Mittwochabend nach langer Krankheit im kenianischen Ruaraka verstorben. Das gab die Abtei Tigoni auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Der Benediktiner wurde 64 Jahre alt. 1957 kam Florian von Bayern in Leutstetten bei Starnberg zur Welt und wuchs als zweites von sieben Kindern auf. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Rieden, auf dem Hof der Familie. Er trat 1982 in das Kloster der Missionsbenediktiner von Sankt Ottilien ein und ging nach seiner Priesterweihe 1986 nach Kenia.

Besonderes Anliegen: Schulen für Kinder von Nomaden

Nach Einsätzen in verschiedenen Missionen in Kenia kam er 2002 nach Illeret am Turkana-See an der Grenze zu Äthiopien. Dort gründete er beim Volk der Dassanetch eine Pfarrei, in der er sich mit zwei einheimischen Mitbrüdern um die Menschen kümmerte. Besonderes Anliegen waren ihm dabei mobile Schulen für Kinder der dort lebenden Nomaden.

Um seinen adeligen und prominenten Stammbaum hat der Ordensmann nie viel Aufhebens gemacht, auch wenn er ein Urenkel des letzten Bayernkönigs Ludwig III. war. Gefragt nach der Bedeutung dieser Familienbande meinte er einmal: "Darauf bilde ich mir nichts ein." Dennoch räumte der Missionar ein: "Ich komme aus einer Familie mit großer Tradition und das hilft mir, auch fremde Traditionen wertzuschätzen."

missio München äußerte große Trauer

Das internationale katholische Hilfswerk "missio München" äußerte große Trauer über die Nachricht vom Tod des Paters. "Ich bin voller Dankbarkeit für die Begegnungen mit Pater Florian", erklärte missio-Präsident Wolfgang Huber am Freitag. "Sein Vorfahre König Ludwig I. hat den Ludwig Missionsverein, das heutige missio München, gegründet. Pater Florian hat an diese Tradition angeknüpft", sagte Huber. "Er wird uns immer Vorbild bleiben durch seine Einfachheit, seine Nähe zu den Menschen, seine persönliche Überzeugungskraft, die darin wurzelte, dass er von einem tiefen Glauben getragen war."

Mit Informationen der KNA