Benediktiner-Internat Ettal schließt - zu wenig Schüler

Das Internat der Benediktinerabtei Ettal wird geschlossen. Mit dem Schuljahr 2023/2024 endet eine mehr als hundertjährige Ära: Immer weniger Schüler hätten das seit 1905 bestehende Internat besucht - zuletzt nur noch 30 bis 40 Schüler, teilte das Kloster mit. Bereits vor 300 Jahren waren in Ettal junge Ritter ausgebildet worden.

Missbrauchs-Skandal war Anfang vom Ende

Lange Zeit galt das Internat der Benediktiner als Eliteschule - doch seit dem Missbrauchs-Skandal der vor rund zehn Jahren das Kloster deutschlandweit in die Schlagzeilen brachte war nichts mehr wie es mal war.

Waren es früher immer um die 200 Internatsschüler, sind es jetzt nur noch 30. Die Rund-um-Betreuung würde sich weder betriebswirtschaftlich noch pädagogisch rechnen, sagt Abt Barnabas Bögle. Der Beschluss des Konvents der Benediktiner Abtei sei schmerzhaft aber wohl überdacht. Der Imageschaden durch den Missbrauchsskandal gilt als Hauptgrund für den Rückgang der Zahlen.

Vieles wurde versucht - auch Mädchen wurden aufgenommen

Da half es auch nichts, dass sich das Internat öffnete - erstmals wurden Mädchen aufgenommen sowie Schüler aus dem Ausland. Sogar eine Kooperation mit dem Bayerischen Skiverband wurde eingeführt. Letztlich wurde alles vom Missbrauchsskandal überschattet. Damals kam ans Licht, dass hinter den Klostermauern über Jahrzehnte Schutzbefohlene von Klosterangehörigen körperlich misshandelt und sexuell missbraucht worden waren.

Prominente Zöglinge

Auch die Anforderungen an einen modernen Internatsbetrieb und letztlich auch die Corona-Krise hätten ihr übriges getan, heißt es von den Benediktinern. Was als Ritterakademie für Söhne adliger Familien begann, lange Zeit als Eliteschmiede mit Absolventen wie Franz Herzog von Bayern oder Hamburgs früherem Bürgermeister Klaus von Dohanyi galt, findet so im Sommer 2024 so sein Ende.

Viele Schüler könnten 2024 noch im Internat ihr Abitur absolvieren. Für die anderen seien fast vier Jahre Zeit, eine Lösung zu finden, so das Kloster. Mehrere Schüler stammten aus der Umgebung und könnten pendeln.

Investitionen ins Gymnasium und ins Tagesheim

Zukünftig will man sich in Ettal auf das Gymnasium und das Tagesheim konzentrieren. Die Abtei investiert aktuell einen sechsstelligen Betrag um das digitale Angebot auszubauen. Neben musischer und sportlicher Förderung soll die Schülerzahl in den Klassen klein bleiben, um Kinder und Jugendliche möglichst individuell zu schulen.