Benediktiner in Jerusalemweihen "Friedensglocke" aus Passau

Der Klang der Jerusalemer Benediktinerabtei Dormitio ist um zwei neue Glocken reicher. Abt Nikodemus Schnabel segnete jetzt die Glocken aus dem Passauer Traditionsbetrieb Perner. Es sei "ein Zeichen des Mutes, in diesen Tagen den Tönen der Dormitio Obertöne hinzuzufügen", sagte er bei der Feier auf dem Jerusalemer Zionsberg.

Zeichen für Humanität und Frieden

Wo so oft Worte fehlten und die Gläubigen damit haderten, dass Frieden nicht in Sicht sei, könnten Glocken in der "Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit" bei der Beziehung zu Gott helfen, so Schnabel. Glocken riefen die Menschen zum Gebet, trösteten die Traurigen und gäben der Freude einen Klang, sagte der Abt. Gleichzeitig seien sie ein Zeichen des Glaubens an eine Zukunft und Ausdruck des Willens zum Bleiben. Wer nicht an eine Zukunft glaube, würde keine Glocken segnen, die für viele Jahrhunderte gemacht seien.

Erster offizieller Einsatz in der Osternacht

Im Anschluss an ihre Segnung ließen Schnabel, der Vatikanbotschafter im Heiligen Land, Erzbischof Adolfo Tito Yllana, und Vertreter der Spender die neuen Glocken erstmals erklingen. Ihren ersten offiziellen Einsatz sollen sie in der Osternacht haben.

Die neuen Glocken verdankt die Abtei auf dem Jerusalemer Zionsberg einer privaten Großspende sowie einer Spende der Ritterschaft zum Heiligen Georg in Passau unter Vorsitz des früheren CSU-Landtagsabgeordneten Konrad Kobler.

Glocken aus Passau läuten in aller Welt

In Passau wurden die Glocken auch gegossen. Das Traditionsunternehmen Perner stellt seit über 300 Jahren Glocken und Glockenstühle her. Es rüstet Kirchtürme aber auch mit Turmuhren und Zifferblättern aus. Glocken aus Passau läuten in Kirchen, Domtürmen und Klöstern in ganz Bayern, Europa und darüber hinaus.

Audio: So klingen die Erzeugnisse der Firma Perner