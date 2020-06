Benedikt XVI. wieder bei Bruder Georg - Heimreise am Montag

Benedikt XVI. fliegt am Montag zurück nach Rom

Für heute Nachmittag war ein weiteres Treffen der Brüder Ratzinger vorgesehen. Laut Bistum wollte Benedikt XVI. am Abend am Schrein des heiligen Bistumspatrons Wolfgang im Regensburger Dom beten.

Morgen wird der frühere Papst mit seiner Entourage, zu der sein Privatsekretär Georg Gänswein, sein Arzt sowie Sicherheitskräfte des Vatikans gehören, in einer italienischen Militärmaschine nach Rom zurückfliegen. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2013 lebt Benedikt in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten.

Söder verabschiedet emeritierten Papst

Der Flug soll nach Angaben des Bistumssprechers am Vormittag in München starten. Nach BR-Informationen wird Benedikt XVI. von Ministerpräsident Markus Söder am Flughafen verabschiedet.