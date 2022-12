Benedikt XVI. und seine Verbindung zu Oberbayern

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wurde als Joseph Ratzinger im ersten Stock eines Hauses in Marktl am Inn am 16. April 1927 geboren. Der Vater, ein Gendarmeriemeister, wurde öfter versetzt, so dass die Familie zunächst in der Salzachstadt Tittmoning, dann in Aschau am Inn wohnte. Dort hat Joseph Ratzinger auch die Grundschule besucht.

Benedikt empfand Traunstein als "Vaterstadt"

Nach der Pensionierung des Vaters lebten die Ratzingers ab April 1937 in bescheidenen Verhältnissen in Hufschlag bei Traunstein. Der emeritierte Papst Benedikt sprach immer davon, dass Traunstein seine "Vaterstadt" gewesen sei, die eigentliche Heimat der Familie. Er und auch sein älterer Bruder Georg Ratzinger besuchten das Chiemgau-Gymnasium und das erzbischöfliche Studienseminar.

Priesteramt als früher Wunsch

Schon früh wollte Joseph Ratzinger Priester werden. Er studierte katholische Theologie und Philosophie. Seine Primiz, den ersten Gottesdienst als Priester, feierte er im Juli 1951 zusammen mit seinem Bruder in der Traunsteiner Stadtpfarrkirche St. Oswald. Eine Bronzebüste des emeritierten Papstes Benedikt steht dort auf einer Stele vor dem Haupteingang der Kirche.