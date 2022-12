Benedikt XVI. und seine Verbindung nach Niederbayern

Der frühere Kardinal Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hatte zu Lebzeiten immer auch starke Beziehungen zu Niederbayern.

Das beginnt schon mit seiner Geburt: Joseph Ratzinger kam am 16. April 1927, einem Karsamstag, in Marktl am Inn auf die Welt. Das gehört zwar seit 200 Jahren politisch zum Landkreis Altötting und damit zu Oberbayern, kirchlich gehört aber Marktl seit alters her zum Bistum Passau. Deshalb verwaltet eine vom Bischöflichen Ordinariat in Passau geführte Stiftung das "Papsthaus" in Marktl.

Benedikts Vater stammt aus Landkreis Deggendorf

Noch weitergehend sind Papst Benedikts Beziehungen zum Dorf Rickering bei Winzer im Landkreis Deggendorf. Hier steht bis heute der Hof, aus dem Benedikts Vater, der Polizist Joseph Ratzinger, stammte. Die heutige Eigentümerfamilie Messerer geht auf die Ratzingers zurück.

Der frühere Papst hat während seiner ganzen Jahre in Tübingen, Regensburg, München und Rom engen Kontakt zu seinen Verwandten in Niederbayern gehalten, sie in den Sommerferien immer wieder besucht und unter anderem mehrere Kinder der Messerers getauft.

"Unser Papst"

In Passau wohnt der langjährige Sprecher des "Schülerkreises Joseph Ratzinger", der Salvatorianerpater Prof. Stephan Otto Horn. Aus Passau stammt Benedikts Biograph, der Journalist Peter Seewald. Die Papstbegeisterung blieb auch in Niederbayern bis heute.

Das in einem Gutachten festgehaltene Fehlverhalten des damaligen Erzbischofs bei vier Missbrauchstätern, darunter die zunächst bestrittene Verantwortung für die Beschäftigung eines wegen Pädophilie vorbestraften Geistlichen, tat dem im Großen und Ganzen keinen Abbruch. Für viele Katholiken im Bistum Passau blieb Benedikt weiterhin "unser Papst", vor allem aber ein begnadeter Prediger und freundlich-zugewandter Mensch.