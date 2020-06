Benedikt XVI. feiert erneut Messe mit seinem Bruder

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. feiert im Rahmen seines überraschenden Regensburg-Besuchs auch heute eine heilige Messe mit seinem schwer erkrankten Bruder Georg Ratzinger. Am späten Vormittag traf er an dessen Wohnhaus in der Regensburger Altstadt ein.

Benedikt der XVI. schläft im Priesterseminar

In den vergangenen Tagen hatte der 93 Jahre alte Benedikt XVI. seinen 96 Jahre alten Bruder schon mehrfach besucht, zuletzt gestern am späteren Nachmittag. Die vergangene Nacht verbrachte er dann wie die vorangegangenen Nächte im Priesterseminar am Regensburger Bismarckplatz.

Laut dem Sprecher des Bistum Regensburg, Clemens Neck, strengt der Besuch Benedikt XVI. an. Aber es sei deutlich, dass er ihn belebe und mit großer Freude erfülle.

Nuntius des Vatikans trifft Benedikt XVI.

Am heutigen Tag wird auch der Nuntius des Vatikans in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, in Regensburg erwartet. Er kommt als Repräsentant von Papst Franziskus zu Benedikt XVI. Ein Treffen ist am Nachmittag im Priesterseminar geplant.