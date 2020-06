Benedikt XVI. betet mit Bruder Georg

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. trifft seinen Bruder auch heute wieder. Gemeinsam wollen sie nach Möglichkeit das Herz-Jesu-Fest begehen, das in der katholischen Kirche immer am Freitag in der Woche nach Fronleichnam gefeiert wird.

Hausmesse mit Bruder

Georg Ratzinger, der 96-jährige frühere Chorleiter der Regensburger Domspatzen, liegt im Sterben. Benedikt XVI. war daher am Donnerstag kurzfristig nach Regensburg gereist, um seinem Bruder beizustehen. Im Priesterseminar wurde ein Zimmer für ihn hergerichtet.

Nach zwei Besuchen bei seinem Bruder hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. hier seine erste Nacht verbracht. Wie lange er in Regensburg bleiben wird, ist nicht bekannt und hängt vom Gesundheitszustand von Georg Ratzinger ab, den Joseph Ratzinger unbedingt noch einmal sehen wollte.

Brüder kamen zweimal zusammen

20 bis 30 Minuten habe das erste Treffen der beiden Brüder gedauert, sagte ein Sprecher des Bistums Regensburg. Am Donnerstag Abend kamen die beiden noch einmal zusammen. Sie aßen zu Abend, außerdem stand eine kleine Messe auf dem Programm.