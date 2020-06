Benedikt XVI. besucht sein ehemaliges Wohnhaus in Pentling

Im Rahmen seines überraschenden Regensburg-Besuchs hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. auch heute Vormittag wieder eine heilige Messe mit seinem schwer erkrankten Bruder Georg Ratzinger gefeiert. Um 10.30 Uhr kam er an dessen Wohnhaus in der Regensburger Altstadt an, gegen Mittag verließ er es wieder und kehrte ins Priesterseminar am Bismarckplatz zurück, wo er seit seiner Ankunft am Donnerstag wohnt.

Besuch auch am Grab der Familie

Benedikt XVI. traf dort am Nachmittag den Nuntius des Vatikans in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic. Dieser kam als Repräsentant von Papst Franziskus zu Benedikt XVI. Später wurde der emeritierte Papst zum Grab seiner Eltern und seiner Schwester auf dem Friedhof Ziegetsdorf gefahren. Am frühen Abend traf Joseph Ratzinger in Pentling ein, wo er sein früheres Wohnhaus besuchte.

Dort wohnte der inzwischen 93-Jährige von 1970 bis 1977, zuletzt war er 2006 dort. 2010 übertrug er das Haus der Stiftung Benedikt XVI. Seitdem ist es ein Ort der Begegnung, in dem es auch eine kleine Ausstellung zum Leben von Joseph Ratzinger gibt.