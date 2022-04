Benedikt XVI. bekommt Geburtstagspost aus Regensburg

Aus Regensburg bekommt der emeritierte Papst Benedikt XVI. zu seinem Geburtstag eine Reihe von Briefen. Allein zwei Briefe hat Prof. Wolfgang Beinert aus Pentling im Landkreis Regensburg geschrieben, einen im Namen des Schülerkreises Joseph Ratzinger und einen persönlichen.

Tröstende Worte für Benedikt zum Zustand der Kirche

In seinem persönlichen Schreiben, so Prof. Beinert zum Bayerischen Rundfunk (Studio Oberpfalz), schreibt er dem emeritierten Papst, dass "ich ihm viel zu verdanken habe". Weiter, so Beinert, schreibt er Benedikt XVI. tröstende Worte zum "Zustand der Kirche". Ferner übermittelte ihm Beinert in dem Brief den Vorab-Abdruck eines Artikels aus der Jesuiten-Zeitschrift "Stimmen der Zeit", in dem er sich mit den religiösen Hintergründen des Krieges in der Ukraine befasst.

Russisch-orthodoxe Dogmatik und der Ukraine-Krieg

Danach, so Beinert, ist die Übereinstimmung von Wladimir Putin und dem Patriarchen Kyrill I. bei der Beurteilung des Ukraine-Kriegs kein Wunder, denn genau diese Übereinstimmung von Krone und Altar bilde einen Kern der Dogmatik der russisch-orthodoxen Kirche. In den Kirchen des Westens sei diese Problematik seit dem Investiturstreit ab dem 11. Jahrhundert und vor allem seit der Französischen Revolution im Sinne einer Trennung von staatlicher und kirchlicher Macht gelöst worden.

Kardinal Müller lobt Benedikt als Präfekt und Papst

Der frühere Regensburger Bischof Kardinal Gerhard Ludwig Müller sagte der dpa zum Geburtstag von Benedikt XVI. mit Blick auf die laufende Debatte um Missbrauch in der katholischen Kirche: "Er hat als Präfekt der Glaubenskongregation und als Papst mit der neuen Gesetzgebung und konkreten Prozessführung bewiesen, dass die Täter zu bestrafen sind und dass den Opfern solcher Untaten persönliche Zuwendung und Gerechtigkeit widerfahren muss."

Glückwünsche aus dem Bistum Regensburg per Schrieb

Das Bistum Regensburg teilte dem BR mit, es seien keine Reisen von Angehörigen des Bistums zum Geburtstag des emeritierten Papstes nach Rom geplant. Es gebe aber eine Reihe persönlicher Glückwunschschreiben.