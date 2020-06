Benedikt XVI. abgereist: "Moment der Freude und des Wehmuts"

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat Deutschland nach einem fünftägigen Besuch am Mittag wieder verlassen. Nach einer kurzen Verabschiedung durch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) startete das Flugzeug mit dem 93-Jährigen an Bord nach Rom, wo Benedikt inzwischen angekommen ist. Zuvor hatte Benedikt in Regensburg mehrmals seinen schwer kranken Bruder Georg Ratzinger besucht.

Seit seiner überraschenden Ankunft am vergangenen Donnerstag besuchte der emeritierte Papst neben den Familiengräbern auch sein ehemaliges Haus in Pentling bei Regensburg, in dem inzwischen eine nach ihm benannte Stiftung untergebracht ist.

Söder: "Moment der Freude und des Wehmuts"

Nach der Verabschiedung Benedikts sprach Ministerpräsident Söder von einem Moment "der Freude und des Wehmuts". Für den Termin am Flughafen hatte der CSU-Chef eine eigentlich anberaumte Sitzung des Parteivorstands verschoben.

Auch die deutschen Bischöfe brachten ihre Freude über den unerwarteten Besuch zum Ausdruck. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz erklärte, es sei zu spüren, wie wichtig Benedikt die Begegnung mit seinem Bruder gewesen sei. "Ihre Besuche am Grab Ihrer Eltern und der Schwester sowie der Abstecher nach Pentling zeigen, wie sehr sie der Heimat verbunden sind", hieß es weiter.