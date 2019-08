06.08.2019, 13:16 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Belohnung für Lebensretter: Siebenjähriger besucht Polizei

Wie sitzt es sich in einem Polizeibus – und wie fühlt es sich an, wenn in einer Gefängniszelle die Tür zu geht? Das durfte der siebenjährige Jonas Hess ausprobieren. Die Polizei in Buchloe dankte ihm damit für seine Hilfe bei einer Vermisstensuche.