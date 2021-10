"Bellabot": Roboter soll Gastronomie entlasten

"Miau" – streicht man dem Servier-Roboter Bellabot sanft über die zwei angedeuteten Ohren belohnt der Roboter die Streicheleinheiten mit einem sanften Katzenton. Der circa 1,30 Meter große, weiße Roboter könnte die Gastrobranche bald revolutionieren. Dieser wird derzeit bei der HOGA vorgestellt, der Fachmesse für das Hotel- und Gastronomiegewerbe.

Roboter wird über Touchscreen gesteuert

Im Inneren hat der Service-Roboter vier Ablageflächen in der Größe je eines Tablets. Das Katzengesicht ist auch gleichzeitig ein Touchscreen – hier kann das Personal die Aufträge eingeben. Klaus Hamal von "app2get Distribution" vertreibt den Roboter in Deutschland. Um ihn einsetzen zu können muss ein Serivcetechniker einmalig den Raum ausmessen und die Tische dem Roboter anlernen. Sobald "BellaBot" mit den nötigen Daten programmiert ist, kann das Personal über ein Bedienmenü den Roboter steuern. Per Touchscreen wird der Tisch gewählt und schon fährt der Roboter los und bringt das Essen an den angewählten Tisch. Der Gast nimmt sich das Essen und der Roboter fährt zurück in die Küche.

"BellaBot" mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten

Via Laser findet sich der Roboter zurecht, daneben ist er mit 3D-Sensoren ausgestattet, um Hindernisse zu erkennen. Produziert wird der "Bellabot" bei einem großen Roboterhersteller in China. 40 dieser Geräte sind bereits hier in Deutschland im Einsatz. Neben der Gastronomie bedienen andere Bauarten ganz unterschiedliche Branchen. So gibt es beispielsweise einen Desinfektionsroboter, der selbständig Räume mit Desinfektionsmittel besprüht.

Im Landhotel seit zwei Wochen im Einsatz

Seit knapp zwei Wochen hat das Landhotel "Zum Grünen Baum" in Plauen zwei "Bellabots" im Einsatz – neben steigenden Kosten und aufgrund des Personalmangels für Silvio Kuhnert eine Investition in die digitale Zukunft, wie er sagt. Mit Beginn der Corona Krise habe er begonnen seinen Gastrobetrieb zu digitalisieren. So ist er auch auf den Service-Roboter gestoßen.

Anschaffung kostet knapp 20.000 Euro

Die Reaktionen auf den Service Roboter im Landhotel von Silvio Kuhnert sind überwiegend positiv – vor allem aber erleichtert der Helfer dem Gastropersonal die Arbeit. Und lässt dem Gastronom so die Zeit, sich um seine Gäste und auch das Zwischenmenschliche zu kümmern, wie Kuhnert betont. Der "BellaBot" ist allerdings nicht ganz günstig: 19.000 Euro kostet er plus 1.000 Euro für die Digitalisierung der Speisekarten.