Beliebter Badesee bei Landshut öffnet mit Besucherobergrenze

Am Samstag (27.06.) wird das beliebte Badegelände in der Gretlmühle bei Landshut nach intensiven Vorarbeiten wieder in Betrieb gehen. Das gab die Stadt Landshut bekannt. Allerdings sind im Zuge der Corona-Pandemie dort umfangreiche Regelungen zu beachten. Vor allem kann es keinen unbegrenzten Zutritt wie in der Vergangenheit geben. Die Zahl der Besucher auf dem Freizeitseegelände in den Isarauen ist vorerst auf maximal 500 Menschen begrenzt. Normalerweise halten sich dort an schönen Tage viel mehr Badende auf.

Sicherheitsdienst regelt Einlass vor Ort

Um die Begrenzung zu ermöglichen, ist dauerhaft ein Sicherheitsdienst vor Ort, der den Einlass regelt. Am einzigen Eingang beim Kiosk bekommt jeder Besucher ein Armband, das während des Aufenthalts gut sichtbar getragen und beim Verlassen des Geländes am Ausgang beim Grillplatz wieder abgegeben werden muss. Das Armband wird gegen Pfand in Höhe von einem Euro ausgegeben.

Darüber hinaus müssen auch die Kontaktdaten erhoben werden. Das Formular wird am Eingang ausgehändigt. Es steht jedoch auch auf der städtischen Internetseite zum Herunterladen zur Verfügung, so dass vor Ort nur noch die Aufenthaltszeiten eingetragen werden müssen.

Ampelsystem soll Belegung zeigen

Um gerade an stark frequentierten Tagen Enttäuschungen zu vermeiden, weil das Badegelände voll ist und keine weiteren Besucher hineingelassen werden können, kann online ab Samstagmorgen, 27. Juni, die aktuelle Belegung im Rahmen eines Ampelsystems eingesehen werden.

Hierfür wurde eine Webcam installiert, die zeigt, ob ausreichend freie Kapazitäten vorhanden sind (grün), ob es schon eng wird (gelb) oder das Gelände bereits mit 500 Personen gefüllt ist (rot) und folglich weitere Badegäste nur eingelassen werden können, wenn jemand geht. Entsprechende Hinweise werden auch bei der Einfahrt durch Beschilderung angebracht.

Begrenzte Badezeiten von 9 bis 19 Uhr

Die Stadt Landshut bittet alle Besucher, sich an die Regelungen zu halten, da nur dann über Lockerungen, beispielsweise eine Erhöhung der Besucherzahl, nachgedacht werden kann. Auch die Badezeit ist in der Gretlmühle vorerst von 9 bis 19 Uhr begrenzt.