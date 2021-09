Beliebte Briefwahl in Schwaben: Das sind die Folgen

Auszählen der Briefwahl dauert länger

Das Öffnen der Umschläge dauert etwas länger als das Auseinanderfalten normaler Stimmzettel, die in eine Urne geworfen werden. Somit könnte sich das vorläufige Endergebnis etwas verzögern. Kritisiert wird von einigen außerdem, dass das Wahlgeheimnis beim Ausfüllen des Stimmzettels zuhause nicht garantiert sei.

Zu wenige Stimmen im Wahllokal haben Konsequenzen

Die hohe Zahl der Stimmen per Briefwahl hat zudem Auswirkungen auf die einzelnen Wahllokale. Denn stimmen weniger als 50 Personen in einem Wahllokal ab, dann gilt dort das Wahlgeheimnis als nicht gewahrt, weil mögliche Rückschlüsse auf Personen gezogen werden könnten. In diesem Fall müssen die Stimmen in einem anderen Wahllokal ausgezählt werden. Weil das mit aufwändigen Maßnahmen verbunden ist, muss der jeweilige Wahlvorstand seine Gemeinde informieren, sollte am späten Nachmittag absehbar sein, dass die Mindestzahl nicht erreicht wird. In den Wahllokalen herrscht übrigens keine 3G-Pflicht, die Stimmberechtigten müssen lediglich eine Maske tragen.