Beliebte Allgäuer Berge – Ranger in Sorge um Wildtiere

Deutlich mehr Touristen als in früheren Jahren erwarten die Ranger im Naturpark Nagelfluhkette in diesem Winter. Für die Wildtiere in den Bergen könnte der zusätzliche Andrang wegen der Corona-Pandemie zur Gefahr werden. Schon im vergangenen, schneearmen Winter hätten sich viele Skitourengeher und Schneeschuhwanderer auf wenigen, gut erreichbaren Gipfeln getummelt, zum Beispiel auf dem bekannten Riedberger Horn oder auf dem Siplinger Kopf. Selbst bei stürmischem Wetter oder an Tagen mit schlechter Schneelage seien 20 bis 25 Leute gleichzeitig auf dem Gipfel gewesen, sagt Naturpark-Rangerin Theresa Hibler.

Grenzschließung und Reisewarnung als Worst Case für Allgäuer Gipfel

Heuer könnte sich der Trend noch verstärken, erwartet Rangerin Hibler. Als "Worst Case" bezeichnet sie das Szenario einer Schließung der deutsch-österreichischen Grenze oder einer länger andauernden Reisewarnung für das Nachbarland. Wegen dieser könnten Wanderer nicht einfach wie gewohnt über die Grenze und zurück. "Dann ballt sich hier alles auf kleinstem Raum", macht sich Hibler Sorgen.

Hinweistafeln sollen Schutzraum gefährdeter Tiere kennzeichnen

Hibler und ihr Ranger-Kollege Florian Heinl wollen gut vorbereitet sein und planen, wie Besucher gezielt gelenkt werden können, damit möglichst naturverträglich Sport getrieben werden kann. Am Siplinger Kopf wurde vom Deutschen Alpenverein ein neues Wald-Wild-Schongebiet ausgewiesen, das den sensiblen Lebensraum von Birkhühnern besser schützen soll. Die Ranger stellen hier Hinweistafeln auf, um so Wintersportler fernzuhalten und auf andere Routen zu lotsen. Ein kurzer Text über den sensiblen Lebensraum der Tiere auf der Tafel erklärt, warum es hier besser nicht weitergeht. Die Ranger appellieren damit an die Einsicht der Wintersportler. "Wenn wir nur sagen: 'Stopp. Hier darf man nicht rein'– dann glaub ich, dass es nicht so gut funktionieren würde", sagt Ranger Florian Heinl.

Ranger suchen Kontakt zu Wintersportlern – auch an den Feiertagen

Max Löther, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Naturparks, erklärt, man informiere, wo es nur gehe, über naturverträgliches Verhalten am Berg – etwa auf Tourportalen im Internet und in sozialen Medien. Parallel werden die Ranger in dieser Saison am Riedberger Horn und auf den anderen Bergen im Naturpark viel unterwegs sein, um den direkten Kontakt zu Wintersportlern zu suchen – auch an Weihnachten und Silvester.