Belgien kann nicht mithalten: Biervielfalt in Oberfranken größer

Die oberfränkischen Brauereien fühlen sich in ihrer Braumeisterehre gekränkt. Nicht die Belgier sind Weltmeister bei der Biervielfalt, wie mehrere Zeitungen berichtet hatten, sondern die oberfränkischen Brauereien. Das teilte der Verein Bierland Oberfranken mit. Demnach werden in Oberfranken mehr als 2.500 verschiedene Biere gebraut. In Belgien, so schrieb unter anderem die "Stuttgarter Zeitung" am Donnerstag, seien es 1.500 Biersorten. Die Behauptung der Zeitung, dass es "in keinem anderen Land mehr Biersorten gibt als in Belgien", sei nicht richtig, stellt der Verein Bierland Oberfranken klar.

Oberfränkische Bier-Vielfalt weltweit einzigartig

"Wir schätzen die belgischen Brauereikollegen sehr", betont Gisela Hansen von Bierland Oberfranken. Insbesondere in Flandern gebe es eine ausgeprägte handwerkliche Braukultur, die der oberfränkischen sehr ähnlich sei. Aber die Vielfalt der in Oberfranken gebrauten Biere sei einzigartig: Pils, dunkle Biere, Saison- und Festbiere, Bockbiere, unfiltrierte und ungespundete Biere wie Kellerbiere, die weniger Kohlensäure aufweisen als andere Sorten, außerdem Weizenbiere, Rauchbiere oder Craft Beer-Sorten in unzähligen Geschmacksvarianten. Die Überschrift "Belgier sind Weltmeister der Flaschenbiere" sei daher nicht korrekt, schreibt Hansen.

Weltrekord: 165 Brauereien auf 7.230 Quadratkilometern

In Belgien gibt es dem Bierland Oberfranken zufolge 400 Brauereien, in Oberfranken 165. Auf eine Brauerei kommen in Belgien 27.500 Einwohnerinnen und Einwohner, in der Bierregion Oberfranken sind es 6.666. Bundesweit werden 5.000 verschiedene Biere in rund 1.500 Brauereien hergestellt.