Beleidigung: Geldstrafe für Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel

Das Landgericht Aschaffenburg hat den unterfränkischen Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel (CSU) am Dienstag im zivilrechtlichen Verfahren zur Zahlung von 750 Euro als Entschädigung verurteilt. Dotzel hatte einen Partei-Kollegen als "rechte Laus" bezeichnet. Die Strafe ist deutlich geringer ausgefallen als gefordert, denn Dotzels CSU-Kollege hatte 12.750 Euro Schmerzensgeld von dem 72-Jährigen verlangt und geklagt.

Er habe sich von der Beleidigung verletzt gefühlt. Wie Felicitas Behütuns, die Sprecherin des Landgerichts Aschaffenburg, mitteilte, muss Dotzel neben der Entschädigungszahlung von 750 Euro auch noch die außergerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von etwa 160 Euro zahlen. Im Übrigen sei die Klage des Parteikollegen abgewiesen.

Strafrechtliches Verfahren am 14. Juli

Schon am Donnerstag (14. Juli) steht Erwin Dotzel in dem Fall erneut vor Gericht: Dann ist das strafrechtliche Verfahren vor dem Amtsgericht in Obernburg im Landkreis Miltenberg. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hatte beim Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls wegen Beleidigung und eine Geldstrafe beantragt. Das Gericht kam dem nach. Dotzel sollte demzufolge 20 Tagessätze je 160 Euro zahlen – also insgesamt 3.200 Euro. Dagegen hatte er allerdings Einspruch eingelegt. Deshalb kommt es nun zur Hauptverhandlung und der Bezirkstagspräsident muss persönlich vor Gericht erscheinen. Er hat sich zu dem Vorwurf bisher nicht geäußert.

Erwin Dotzel wohnt in Wörth am Main im Landkreis Miltenberg und ist seit 2007 Bezirkstagspräsident in Unterfranken. Beleidigung kann mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.