Belebung für Altmühlfranken: Digitales Kaufhaus wächst

Der Weißenburger Buchhändler Matthias Meyer ist von Anfang an mit dabei. Schon immer konnte er per Datenbank auf eine Million Bücher zugreifen und diese auch für seine Kunden besorgen. Für ihn war es vor einem Jahr also nicht schwer, sein Angebot auch auf das neu eingerichtete "Online-Portal Altmühlfranken" zu stellen. 40 Firmen nutzten anfangs das Portal, mittlerweile sind es rund 200.

Digitales Kaufhaus soll Kaufkraft in der Region halten

Per Klick können Interessierte auf der Plattform Waren bestellen. Diese werden dann geliefert. So soll die Kaufkraft in der Region gehalten und das Geschäft belebt werden. Soweit die Theorie. Denn auch wenn das digitale Kaufhaus wächst – die meisten beschränken sich in der Firmenpräsentation noch auf einfache Hinweise und Kontaktdaten. Eine richtige "Filiale" im Netz haben nur wenige eingerichtet.

Digitales Kaufhaus als Rettungsanker in der Krise

Antje Wolf betreibt in Weißenburg den Bastelladen "Kreativ am Hof". 8.000 verschiedene, oft sehr kleinteilige Produkte hat sie im Angebot, zum Beispiel Perlen in allen Größen und Farben. Sie war schnell von der Idee überzeugt und machte sich gleich an die Arbeit. Von früh bis spät, vor und nach den Ladenöffnungszeiten, saß sie am Computer. Ihre Mühe hat sich gelohnt, denn der Auftritt hat ihr durchs Krisenjahr geholfen. Und auch Buchhändler Matthias Meyer ist bisher gut durchgekommen.

"Wir hatten wahnsinnig viel Arbeit, obwohl zu war. Weil wir alles online abwickeln mussten oder konnten. Das ist auch der große Vorteil gewesen, deswegen kommen wir auch relativ gut durch diese Krise." Matthias Meyer, Buchhändler

Online-Präsenz schafft Off-Line Frequenz

Die Teilnehmer im Portal hoffen natürlich auch auf mehr Kunden in ihren Läden. So auch der Bäcker Alexander Herzog mit Stammsitz in Absberg und Filialen in der Region. Er bietet Semmeln und Brezen jetzt auch online an und liefert sie zum Kunden nach Hause. Alexander Herzog probiert diese Vertriebsmöglichkeit gerade erst aus.

"Also ich denke, wir müssen da einfach noch ganz viel lernen – welche Produkte will der Kunde, wie ist das Auswahlverfahren. Also ich denke, wir müssen da noch viel flexibler werden." Alexander Herzog, Bäckermeister

Das Projekt in Altmühlfranken wurde finanziell gefördert

Für Beratungen und den Zugang zur Online-Plattform haben Landkreis und Freistaat Bayern 300.000 Euro investiert. Auch Sybille Kummer hat sich für die Online-Präsenz entschieden. Sie bietet in ihrem Deko-Laden in Treuchtlingen viele Dinge an – von Vasen, Schilder bis hin zum Blumenschmuck. Doch der Auftritt im Netz hat auch Grenzen, denn sie führt einige Artikel nur kurzzeitig im Sortiment. Und diese online zu stellen und dann wieder herauszunehmen – das ist ihr zu aufwändig.