Belastungszeuge soll Wolbergs' Glaubwürdigkeit anzweifeln

Hat Wolbergs vor Gericht die Unwahrheit gesagt? Ja, sagt die Staatsanwaltschaft und will das am Donnerstag beweisen. Am Landgericht Regensburg sagt deshalb ein Zeuge im Korruptions-Prozess aus, der den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) belasten soll - es ist der ehemalige Geschäftsführer der Regensburger Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau.

Technischer Leiter der Stadtbau auf der Anklagebank

Es geht um die Besetzung eines Postens bei der Stadtbau. 2016 bekam das Tochterunternehmen der Stadt einen neuen technischen Leiter. Dieser war zuvor Geschäftsführer des Bauträgers Volker Tretzel gewesen. In dieser Funktion soll er, laut Staatsanwaltschaft, bei der Organisation von mutmaßlich illegalen Spenden an Wolbergs' SPD-Ortsverein geholfen haben. Deshalb sitzt er nun zusammen mit Wolbergs und seinem früheren Chef auf der Anklagebank.

Im aktuellen Verfahren spielt die Stellenbesetzung zwar keine Rolle, Wolbergs hatte sich vor Gericht dennoch dazu geäußert. Dabei bestritt er, seinem Bekannten die Stelle zugeschanzt zu haben.

Wolbergs soll Druck ausgeübt haben

Der heute als Zeuge geladene ehemalige Geschäftsführer der Stadtbau, hat den Vorgang aber offenbar anders in Erinnerung. Er soll auf Wunsch der Staatsanwaltschaft seine Aussage bei der Kriminalpolizei wiederholen. Darin hatte er offenbar berichtet, Wolbergs habe ihn bei der Stellenbesetzung unter Druck gesetzt. Diese Version könne ein weiterer Zeuge - der CSU-Stadtrat Erich Tahedl - stützen, so die Hoffnung der Staatsanwaltschaft.

Die Verteidigung des Oberbürgermeisters will sich gegen die Aussage des Zeugen wehren. Wolbergs' Verteidiger Peter Witting hat bereits angekündigt, nun seinerseits Zeugen zu benennen. Diese sollen wiederum die Glaubwürdigkeit des Ex-Stadbau-Chefs in Zweifel ziehen.