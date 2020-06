Belästigungsvorwürfe: Ermittler entlasten Lauinger Lehrer

Die möglichen Grenzüberschreitungen an einem Gymnasium im schwäbischen Lauingen haben keine strafrechtliche Relevanz für die drei beschuldigten Lehrkräfte. Das teilte die Augsburger Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen zu den teils einige Monate, teils einige Jahre zurückliegenden Vorfällen hätten keine belegbare sexuelle Motivation oder in sonstiger Weise strafrechtliche Erheblichkeit ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren wurde daher eingestellt.

Schüler schilderten Grenzüberschreitungen

Auslöser für die Ermittlungen waren Berichte des Bayerischen Rundfunks und anderer Medien. Im Januar hatten sich mehrere – teils ehemalige – Schülerinnen und Schüler des Lauinger Gymnasiums an den BR gewandt. Sie warfen insbesondere drei Lehrkräften diverse Grenzüberschreitungen vor und erklärten, dass die Schulleitung nicht auf ihre Beschwerden reagiert habe.

Lauinger Gymnasiasten waren teils verunsichert

Ein Lehrer sei durch starken Alkoholkonsum bei gemeinsamen Feiern mit Schülern aufgefallen. Einmal habe er einen Schüler gebeten, sich zu ihm ins Bett zu legen. Eine andere ehemalige Schülerin berichtete von einer Art Liebesbrief, den sie als Zwölfjährige von einem Lehrer erhalten habe. Das habe sie in den weiteren Schuljahren sehr verunsichert.

Belästigung in Sozialen Netzwerken

Eine weitere Schülerin zeigte sich irritiert angesichts des Umgangs einiger Lehrer mit den Sozialen Medien. Die Rede war von Freundschaftsanfragen auf Facebook oder Komplimenten zu geposteten Fotos. Das habe es an ihrer vorigen Schule nicht gegeben, so die Schülerin. Ein Lehrer versuchte auch, sich mit Mädchen via Facebook außerhalb der Schule zu verabreden. Screenshots dieser Nachrichten liegen dem BR vor.

Leitlinien des Kultusministeriums zu Social Media

Laut Bayerischem Kultusministerium ist es zwar nicht verboten, jedoch nicht erwünscht, dass Lehrer sich in Sozialen Netzwerken mit Schülern befreunden. Die Verwendung von WhatsApp im Zusammenhang mit schulischen Themen ist nicht erlaubt.

Dienstrechtliche Konsequenzen noch nicht ausgeschlossen

Die dienstrechtlichen Ermittlungen sind anders als die strafrechtlichen noch nicht abgeschlossen. Das teilte das bayerische Kultusministerium auf Anfrage mit. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst, heißt es sowohl von Seiten des Kultusministeriums als auch von der Schulleitung, allerdings unterlägen diese Angelegenheiten der Verschwiegenheitspflicht. Beide Stellen teilten mit, aus Datenschutzgründen könne man auch keine Angaben zum Sachstand machen. Auf die einschlägigen Bestimmungen zur Nutzung sozialer Medien seien die Lehrer der Schule gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe hingewiesen worden. Das bestätigt auch Schulleiterin Iris Eberl. Sie betonte, den Anschuldigungen in erforderlichem Maße nachzugehen.