Beladener Autotransporter brennt auf A92 aus

Auf der A92 zwischen Wörth an der Isar und Essenbach ist ein Autotransporter vollständig abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er sieben fabrikneue BMW geladen, weswegen der Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

Vermutlich Defekt in der Bremsanlage

Als Brandursache nimmt die Polizei einen technischen Defekt an, da der Fahrer Rauch aus der Bremsanlage bemerkt hatte. Die Autobahn war wegen Lösch- und Bergungsarbeiten kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Die Autobahnpolizei Wörth an der Isar ermittelt.