Bekommt Metten eine George-Floyd-Straße?

Morgen Abend stimmt der Marktgemeinderat im niederbayerischen Metten (Lkr. Deggendorf) darüber ab, ob eine Straße in dem Ort demnächst den Namen "George-Floyd-Straße" tragen soll. Das hat Reinhold Augustin, der Geschäftsleiter des Marktes Metten, dem BR bestätigt. Der Vorschlag dazu sei von einem Bürger gekommen.

Verwaltungsleiter sieht keinen Ortsbezug

Per Email sei der Antrag beim Bürgermeister eingegangen. "Das wird jetzt aufgegriffen und fachlich abgehandelt. Aber eigentlich sollten Straßennamen einen örtlichen Bezug haben", meint Augustin. Einen Bezug zu Metten sehe er nicht. "Natürlich ist der Todesfall des Afroamerikaners George Floyd in den USA schlimm und mit nichts zu rechtfertigen." Aber man kenne die Vorgeschichte nicht, sagt der Leiter der Verwaltung weiter.

Hoher Verwaltungsaufwand befürchtet

Eine neugebaute, namenlose Straße gibt es aktuell nicht in dem Ort. Deshalb müsste eine Straße umbenannt werden, was einen großen Verwaltungsaufwand bedeuten würde. "Ein deutschlandweit einzigartiger Vorschlag", meint Reinhold Augustin. 16 Gemeinderäte und der Bürgermeister werden morgen Abend in Metten über den Vorschlag abstimmen.

Straßenschilder überklebt

Welchen Hintergrund der antragstellende Bürger hat ist nicht bekannt. Auch machte er keinen Vorschlag, welche Straße umbenannt werden soll. In Stuttgart oder Berlin wurden bereits Straßen- bzw. U-Bahn-Schilder mit George-Floyd-Transparenten überklebt. George Floyd war am 25. Mai durch Polizeigewalt in den USA gestorben. Sein Tod löste weltweit Proteste gegen Rassismus aus.