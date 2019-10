Bekannte Augsburgerin: Anna Lang mit 108 Jahren gestorben

Eine Augsburger Ikone ist tot: Die bekannte Augsburgerin Anna Lang ist im Alter von 108 Jahren gestorben. Anna Lang wurde 1911 im Stadtteil Lechhausen geboren, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste mit 16 Jahren in die Weberei zum Baumwollspinnen. Damals mussten in Augsburg viele Menschen mit Baumwollspinnen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Als Zeugin dieser Zeit und weil sie von dieser harten Arbeit so lebhaft erzählen konnte, war sie in Augsburg sehr bekannt.

Im Förderverein des Augsburger Textil- und Industriemuseums

Anna Lang ist in einem Film der Reihe "Lebenslinien" des BR aufgetreten. Teile des Films wurden im Augsburger Textil- und Industriemuseum gedreht. Dort war Anna Lang Ehrenmitglied des Fördervereins.

Das einfache, aber besondere Leben der Anna Lang

"Wir trauern um einen liebenswürdigen Menschen, den wir sehr vermissen und sicher nie vergessen werden", sagte Museumssprecher Robert Allmann. Das Textil- und Industriemuseum hat ein mehrstündiges Zeitzeugeninterview mit Anna Lang aufgenommen und archiviert.

"Sie war eine einzigartige Zeitzeugin und eine wunderbare Frau, so Sprecher Allmann.