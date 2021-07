Beispielloser Fall: Donaulimes vorerst nicht Welterbe

Österreich verteidigt Projekt in Anhörung

Der Stellenwert des Limes sei ohne Zweifel zu würdigen, hieß es während der Sitzung des Komitees. Der vorliegende Antrag stimme aber nicht mit der tatsächlichen Situation überein. Die federführenden Antragsteller in Österreich versuchten, den Donaulimes dennoch zu verteidigen.

Sie argumentierten, dass die restlichen Bauten bedeutend genug seien und dass auch so die Grenze des Römischen Reichs gewürdigt werden könne. Dem entgegnete die Fachkommission jedoch, dass die restlichen Bauten in ihrer Einzigartigkeit nicht untersucht wurden.

Ungarn schert zum zweiten Mal aus

Die Jury-Mitglieder bedauerten die Entscheidung. Durch den Ausstieg Ungarns sei eine Lage entstanden, wie es sie bei UNESCO-Welterbestätten noch nie gegeben habe. Einige Länder-Vertreter regten an, den Antrag zu überarbeiten und 2022 erneut einzureichen.

Bereits vor zwei Jahren scheiterte ein Anlauf, den Donau-Limes zum Welterbe zu erklären. Ausschlaggebend war damals auch das Verhalten Ungarns. Ungarn wollte schon damals einen Teil des Limes ausklammern und änderte kurz vor der Entscheidung den gemeinsamen Antrag ab. Die UNESCO stufte die Änderung als nicht zulässig ein und bat die Länder, den Antrag erneut zu stellen.

Langfristiges Ziel: Der vollständige Limes

Der Limes erstreckte sich von Großbritannien über Mittel- und Osteuropa und den Nahen Osten bis nach Nordafrika. Die UNESCO strebt die vollständige transnationale Einschreibung der 6.000 Kilometer langen "Grenzen des Römischen Reiches" an.

Die Befestigungsanlagen entlang der Donau bilden nach dem bereits ausgezeichneten Hadrians- und Antoninuswall in Großbritannien (1987, 2008) sowie dem Obergermanisch-Raetischen Limes in Deutschland (2005) den dritten Teilabschnitt dieses Großprojekts. Am Dienstag soll über den Niedergermanischen Teil im Rheinland und in den Niederlanden entschieden werden.