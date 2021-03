05.03.2021, 11:58 Uhr

"Beispiellos": Ein Jahr Corona in der Oberpfalz

Ein Ausnahmejahr in der Oberpfalz. Heute vor einem Jahr, am 5. März 2020, wurde der erste Corona-Fall in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach bestätigt. In Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth folgte die bundesweit erste lokale Ausgangsperre.