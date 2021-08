Beispiel Miltenberg: Wie klappt die Testpflicht in Pflegeheimen?

Die Caritas-Einrichtung Maria Regina in Miltenberg: In dem Alten-und Pflegeheim sind Besuche zu bestimmten Zeiten und an fünf Tagen in der Woche möglich. Wer in das Pflegeheim will, muss klingeln und sich beim Besuchsdienst registrieren und eintragen. Voraussetzung für den Besuch ist entweder der Nachweis, genesen oder vollständig geimpft zu sein – oder ein bestätigter PoC-Antigen-Test. Auch Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, brauchen einen Test. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) begründet die Testpflicht mit steigenden Inzidenzen und dem Schutz besonders gefährdeter Gruppen. Wie der Miltenberger Heimleiter Matthias Schiller im BR24-Gespräch sagt, unterstützt er die Regel: "Das ist wichtig für die Sicherheit unserer Bewohner."

Bisher ohne Corona-Ausbruch durch die Pandemie

Sowohl bei Besuchern, als auch beim Personal in der Miltenberger Einrichtung seien die verpflichtenden Tests nicht negativ aufgenommen worden, sagt Schiller. Das liege aber auch daran, dass im Haus Maria Regina von Anfang an hohe Hygienestandards umgesetzt worden seien. "Wir sind eines der wenigen Alten-und Pflegeheime in Bayern, die keinen Corona-Ausbruch hatten und keine Quarantäne verhängen mussten", so Schiller.

20 Prozent der Beschäftigten sind nicht geimpft

93 Beschäftigte arbeiten in der Caritas-Einrichtung mit 74 Pflegeplätzen und zwei Kurzeitpflegeplätzen. Laut Schiller sind etwa 20 Prozent der dort Beschäftigten nicht geimpft. Es gebe unterschiedlichste Gründe dafür, verpflichtet werde niemand. "Wir respektieren jede Haltung dazu, aber die Mitarbeiter müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, um hier arbeiten zu können.", so der Heimleiter.

Zwei Corona-Tests pro Woche

Im Haus Maria Regina gehört eine Testpflicht für Beschäftigte schon die ganze Zeit dazu. Aktuell gebe es zweimal die Woche Testangebote im Haus. Die Mitarbeiter können entscheiden, ob sie einen Spucktest oder einen Nasenabstrich machen wollen. Das bestätigt auch Ulrike Hahn. Sie ist bei der AWO Unterfranken Leiterin des Fachbereichs Senioren und Reha. Auch in den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt seien bei den Beschäftigten die ganze Zeit Tests durchgeführt worden, sogar für Genesene und Geimpfte, wenn sie das wollten.

Beide kritisieren aber die Hauruck-Entscheidungen der Politik, wie auch bei dieser Regelung. Freitags hätten die Heime Bescheid bekommen, dass sie ab Montag die Tests umsetzen müssen. Ulrike Hahn wünscht sich deswegen, dass die Politik sich vor Entscheidungen häufiger eine Expertise von den Menschen vor Ort holen würde.

Strenge Hygienemaßnahmen für manche Besucher unverständlich

Heimleiter Matthias Schiller berichtet aber auch, dass es gerade bei Besuchern manchmal schwieriger sei, ihnen die immer noch strengen Hygienemaßnahmen begreiflich zu machen. Mittlerweile sei es draußen auf den Straßen, in den Restaurants und Geschäften ja fast wieder wie vor Corona. Im Vergleich zu den Vorschriften in der Einrichtung sei das eine andere Welt. Im Haus Maria Regina gibt es auch den Bereich betreutes Wohnen. Hier gelten die strengen Regeln nicht, erklärt Schiller.