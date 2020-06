Beisetzung von Bischof Schlembach mit fränkischer Beteiligung

Anton Schlembach war in der vergangenen Woche im Alter von 88 Jahren verstorben. Sein bischöflicher Wahlspruch lautete: "Deus salus – Gott ist das Heil". Der emeritierte Bischof von Speyer stammt aus Großwenkheim im Landkreis Bad Kissingen. Von 1983 bis 2007 war er Diözesanbischof von Speyer. Die Trauerfeier um 13 Uhr im Dom zu Speyer wird neben anderen auch der Bischof von Würzburg Franz Jung zelebrieren. Den Gottesdienst überträgt das Domradio live.

Unterfränkische Ehrengäste

Außer ihm werden nach Auskunft der Diözese Speyer unter anderem der Würzburger Altbischof Friedhelm Hofmann und Weihbischof Ulrich Boom im Dom zu Speyer erwartet. Aus Schlembachs Heimatgemeinde Großwenkheim nimmt an dem Gottesdienst Monsignore Benno von Bundschuh und der Stadtpfarrer von Münnerstadt Pater Markus Reis teil. Auch der Bürgermeister von Münnerstadt Michael Kastl und der Ortsreferent von Großwenkheim, Arno Schlembach, machen sich auf Weg in die Pfalz.

Von Großwenkheim über Rom nach Speyer

Schlembach wurde im Februar 1932 im unterfränkischen Großwenkheim, einem Stadtteil von Münnerstadt, als ältestes von vier Kindern einer Landwirtsfamilie geboren. Nach dem Studium in Würzburg und an der päpstlichen Universität Gregoriana empfing er 1956 in Rom die Priesterweihe, drei Jahre später promovierte er zum Doktor der Theologie. Im Bistum Würzburg war Schlembach unter anderem zwölf Jahre hauptamtlicher Religionslehrer am Gymnasium in Hammelburg und Regens des Priesterseminars, ehe er 1981 zum Domkapitular und schon einen Monat später zum Generalvikar des Bistums Würzburg ernannt wurde. Überraschend ernannte ihn Papst Johannes Paul II. am 25. August 1983 zum Bischof von Speyer.

Würdigung durch Bischof Jung

Bischof Franz Jung hatte Schlembach als "geraden Mann mit klaren Ansichten und einer bescheidenen Lebensweise" gewürdigt. Als Mensch sei er ganz hinter der Würde seines Amtes zurückgetreten. Den Kontakt zu seiner unterfränkischen Heimat hatte Schlembach immer Aufrecht gehalten. Und dort in dem Dorf bei Münnerstadt war man immer stolz, dass es ein Großwenkheimer zum Bischof gebracht hatte.