Beine in Gullydeckel eingeklemmt: Igel muss mit zur Feuerwache

Er wollte nur durch einen Münchner Garten laufen, geriet dann aber in eine unvorhergesehene Falle: Ein Igel hat sich am Donnerstag die Beinchen in einem gusseisernen Schachtdeckel eingeklemmt. Der Gartenbesitzer hatte ohne Erfolg versucht, den Igel zu befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte. Auch die Einsatzkräfte vor Ort konnten die Beinchen demnach nicht aus dem Schachtloch befreien.

Igel und Deckel müssen mit zur Feuerwache

Die Feuerwehrleute packten den Igel mitsamt dem Schachtdeckel ein und nahmen ihn mit auf die Feuerwache. Dort sei es schließlich gelungen, die Beine aus der gusseisernen Platte freizusägen. Der Igel kam zur weiteren Versorgung am Donnerstag in eine Tierklinik.