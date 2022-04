Beinahe-Kollision von Kreuzfahrtschiff mit 130 Passagieren

Beinahe-Kollision eines Donaufrachters mit einem Flußkreuzfahrtschiff an der Schleuse Kachlet. 130 Passagiere waren in großer Gefahr. Der Kapitän des Güterschiffs hatte am Freitagmorgen einen fast verhängnisvollen Fehler gemacht.