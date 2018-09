Beim Trampen getötete Sophia in Amberg beigesetzt

Die beim Trampen getötete Studentin Sophia ist in Amberg beigesetzt worden. Das bestätigte ihr Bruder Andreas. Die junge Frau wurde demnach am Freitag auf dem Katharinenfriedhof bestattet, rund 200 Freunde und Angehörige begleiteten sie auf ihrem letzten Weg.

Sophia "vor Missbrauch ihrer Geschichte und ihres Namens" schützen

In der Traueransprache hieß es nach Angaben ihres Bruders Andreas: "Wir können, wir müssen sie nicht mehr beschützen. Nur vor einem noch: vor dem Missbrauch ihrer Geschichte und ihres Namens. Wenn ihrem Namen, wenn ihrer Liebe, wenn ihrer Haltung und ihrem Schicksal Gewalt angetan werden, weil manche meinen, damit Hass und Kälte verbreiten zu können - und menschenverachtendes Reden und Verhalten rechtfertigen zu können - ja, davor können und müssen wir sie schützen."

Familie gegen "Instrumentalisierung für Hetze, Rassismus und Hass"

Sophias Familie wehrt sich dagegen, dass Rechtspopulisten das Schicksal der jungen Frau für ihre Zwecke missbrauchen. Als Teilnehmer einer AfD-Demonstration in Chemnitz ihr Foto durch die Innenstadt trugen, erklärte ihr Bruder: "Wir lassen nicht zu, dass das Andenken an unsere Sophia für ausländerfeindliche Zwecke missbraucht wird. Wir stellen uns in ihrem Namen gegen die Instrumentalisierung ihrer Person für Hetze, Rassismus und Hass."