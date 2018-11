Beim Schild "Wildwechsel" sofort runter vom Gas

Meist sieht man am Straßenrand nur ein kurzes Aufflackern von roten Augen oder einen Schatten – und oft ist es dann schon zu spät: Im Schnitt kracht es in Bayern 200-mal pro Tag, wenn sich Wild und Verkehr in die Quere kommen. Für die Tiere endet das meist tödlich, doch auch über 500 Auto- und Motorradfahrer wurden im vergangenen Jahr verletzt.

Wie lassen sich Wildunfälle vermeiden?

Das Problem ist, dass es als Autofahrer wirklich schwierig einzuschätzen ist, wo das Wild eine Straße kreuzt. Rehe tauchen nicht nur am Waldrand oder nur auf Lichtungen auf – man muss jederzeit damit rechnen. Das kann also auch eine scheinbar harmlose Stelle an der Landstraße sein.

Deshalb lautet der wichtigste Tipp von Jäger Thomas Schreder, der sein Revier in der Nähe von Moosburg hat: Sobald das "Wildwechsel"-Schild in Sicht ist, runter vom Gas! Steht plötzlich ein Wild auf der Straße: auf keinen Fall hektisch ausweichen, sondern bremsen, aber die Lenkung festhalten – und im Zweifelsfall das Tier überfahren. Das sei immer noch besser, als gegen einen Baum zu fahren oder in den Gegenverkehr.