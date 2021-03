Beim Rückwärtsfahren überrollt: Dreijährige aus Painten stirbt

Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstagmittag in Painten im Kreis Kelheim, von einem Transporter erfasst worden. Sie starb daraufhin im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 42-jährige Fahrer des Transporters Pakete an einem Wohnhaus im Ortsteil Maierhofen zugestellt. Als er aus dem Innenhof fahren wollte, übersah er die Dreijährige offenbar beim Rückwärtsrangieren und überrollte sie.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Das Mädchen wurde demnach lebensgefährlich verletzt. Unter laufender Reanimation wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der 42-Jährige erlitt laut Polizei einen schweren Schock. Die Staatsanwaltschaft Regensburg beauftragte einen Gutachter, um den genauen Unfallhergang zu klären.