Beim Ökumenischen Rat: Begegnung mit russisch-orthodoxer Kirche

Die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) findet vom 31. August bis zum 8. September in Karlsruhe und damit zum ersten Mal in Deutschland statt. Der sogenannte Weltkirchenrat tagt in dieser Form nur alle acht Jahre. Bis zu 5.000 Gäste aus 350 Kirchen weltweit werden erwartet. Auch die russisch-orthodoxe Kirche ist Mitglied, hatte aber im Verlauf des Ukraine-Krieges für Empörung gesorgt, weil der Angriff Russlands vor allem durch den Moskauer Patriarchen Kyrill I. legitimiert und verteidigt worden war.

Heinrich Bedford-Strohm, bayerischer Landesbischof der evangelischen Kirche, geht davon aus, dass die Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche auch anreisen werden. Im Gespräch mit dem BR sagte Bedford-Strohm, es gehe im ökumenischen Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche nun darum, Brücken zu bauen, damit diese ihre "kriegslegitimierende Position" revidiert.

Innere Zerrissenheit beim Thema Waffenlieferungen

Beim Thema Waffenlieferung an die Ukraine spricht der evangelische Landesbischof von einer inneren Zerrissenheit. "Es ist nicht richtig, so zu tun, als ob Waffen nicht schlimme Instrumente wären, die Menschen töten. Man kann nicht Menschen auf die Anklagebank setzen, weil sie sich mit dieser Entscheidung schwer tun. Und umgekehrt ist es zu einfach, aus Prinzip zu sagen, Waffenlieferungen kommen nicht in Frage", sagt Heinrich Bedford-Strohm. Dennoch glaubt er, dass es aktuell keine andere wirksamere Alternative gegen die russische Aggression gibt, als der Ukraine die Selbstverteidigung zu ermöglichen.

Andere Hilfsbedürftige nicht vergessen

Trotzdem sei die Ukraine nicht das einzige Land, dem eine humanitäre Katastrophe drohe. "Man darf nicht die vielen anderen Schauplätze der Welt vergessen und dass jeden Tag 20.000 Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben", so Bedford-Strohm. Laut Welthungerhilfe brauche es zwischen 39 und 50 Milliarden Dollar, um den Hunger bis 2030 zu überwinden. "Dabei wird einem klar, dass Waffen und Militär alleine nicht die Lösung sein können", meint der Landesbischof. Sie könnten höchstens den Raum dafür bieten, dass eine Lösung, ein gerechter Friede, entstehen kann.

Weiterhin mit Russland im Gespräch bleiben

Man sollte weiterhin mit Russland im Gespräch bleiben und versuchen, Brücken zu schlagen, meint Bedford-Strohm. "Denn es wird nicht so sein wie mit Nazi-Deutschland, dass ein riesiges Land wie das russische Reich militärisch besiegt wird. Und deswegen muss man über die Frage nachdenken, was passiert nach dem Krieg", sagt Bedford-Strohm. "Wir brauchen Brücken, wir brauchen Kontakte."

Die Äußerungen von Patriarch Kyrill I., und die unkritische Legitimierung einer Aggression durch die russisch-orthodoxe Kirche verurteilt Bedford-Strohm.

Viele russisch-orthodoxe Priester verurteilen den Krieg

Ob es bei der anstehenden Vollversammlung eine Verständigung der russisch-orthodoxen Kirche mit den übrigen ÖRK-Mitgliedskirchen bezüglich des Ukraine-Krieges geben kann, bleibt offen. "Das hängt natürlich von den Gesprächen ab und davon, ob es noch eine Grundlage gibt, auf Basis unseres Glaubens. Wenn das Bekenntnis zu Jesus Christus darin verleugnet wird, dass die brutale Anwendung von Gewalt gegen unschuldige Menschen theologisch oder religiös gerechtfertigt wird, dann muss man auch Abbrüche vollziehen", meint Bedford-Strohm. Trotzdem müsse man erst einmal das Gespräch suchen, direkt miteinander reden und gut zuhören. Bedford-Strohm erwartet das von beiden Seiten.

Der Teil der ukrainisch-orthodoxen Kirche, der bisher zum Moskauer Patriarchat gehörte, hat sich mittlerweile von diesem abgespalten und den Krieg klar verurteilt. Aber auch innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche in Russland gebe es viele Priester, die sich öffentlich geäußert hätten, gegen die Linie von Patriarch Kyrill. Und es gebe wahrscheinlich noch viele, die ähnlich denken, aber sich gerade nicht trauen, es laut zu sagen, weil sie Angst davor haben, im Gefängnis zu landen, meint Bedford-Strohm. "Ich nehme wahr, dass es eine große Vielfalt von Positionen auch in der russisch-orthodoxen Kirche gibt." Und deswegen hege er immer noch Hoffnung, dass die kriegslegitimierende Position von Patriarch Kyrill auf Dauer nicht bestehen bleiben wird.