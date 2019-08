Beim ersten Einbruch eingeschlafen, beim zweiten Pulli vergessen

Ein 42-Jähriger brach die zweite Nacht hintereinander in ein Wohnmobil in Nürnberg ein. Es war aber ein anderes Wohnmobil als in der Nacht zuvor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Klo und Inneneinrichtung beschädigt

Warum der Mann ausgerechnet in Wohnmobile einbricht, war zunächst unklar. Anders als beim ersten Einbruch trank er aber keine Flasche Whiskey und schlief auch nicht ein. Stattdessen beschädigte er in der Nacht auf Mittwoch das Klo und die Inneneinrichtung des Wohnmobils. Wertsachen stahl er auch dieses Mal nicht. Weil er seinen Pulli im Wohnmobil vergessen hatte, kam ihm die Polizei schnell auf die Spur. Nach Angaben der Beamten entstand ein Schaden von 300 Euro.