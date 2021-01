Beim Diesel-Abzapfen erwischt: Lastwagenfahrer niedergeschlagen

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Lastwagenfahrer in Vohenstrauß im Kreis Neustadt an der Waldnaab von Unbekannten brutal niedergeschlagen worden, weil er sie beim Abpumpen von Diesel erwischt hatte. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Lastwagenfahrer wurde von verdächtigen Geräuschen geweckt

Laut Polizei wurde der 59-Jährige gegen Mitternacht während seiner Ruhezeit auf einem Parkplatz von verdächtigen Geräuschen an seinem Lastwagen geweckt. Bei der Absuche am Fahrzeug wurde er plötzlich zu Boden geschlagen. Anwohner fanden den schwer verletzten Lastwagenfahrer und alarmierten die Polizei. Der 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Beim Lastwagen stellten Polizeibeamte Utensilien für das Abzapfen von Treibstoffen sicher.

Die Kriminalpolizei Weiden hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls gegen die Unbekannten eingeleitet.

Zeugenaufruf der Polizei

Der Lastwagenfahrer konnte noch kurz vor dem Angriff eine Frau in der Nähe seines Lastwagens wahrnehmen. Zu den Angreifern und der Frau gibt es keine Personenbeschreibungen, heißt es von Seiten der Polizei. Wer trotzdem verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Neuwirtshauser Weges gemacht hat, sollte sich unter der Nummer 0961/4012222 melden.