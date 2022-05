Beim Abstieg ausgerutscht: 63-Jähriger stirbt nahe Kochel

Vor den Augen seiner drei Begleiter ist ein 63-jähriger Bergwanderer aus dem Landkreis Fürth am Psengberg nahe Kochel am See über eine rund 20 Meter hohe Felswand abgestürzt. Er wurde schwer am Kopf verletzt und starb noch an der Unglücksstelle.