Beihilfe zu Steuerhinterziehung: 3 Jahre Haft für Schrotthändler

Der Nördlinger Schrotthändler hat sich, laut der Wirtschaftskammer des Augsburger Landgerichts, in 13 Fällen der Beihilfe zur Hinterziehung von Umsatzsteuer schuldig gemacht hat.

Schrotthändler verursacht hohen Steuerschaden

Der 40-Jährige soll bei Verkäufen mitgeholfen haben, bei denen die Steuer nicht ordnungsgemäß abgeführt worden ist. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro.

Nur Beihilfe - Schrotthändler war nicht federführend

Anfangs war die Staatsanwaltschaft von einem deutlich höheren Schaden ausgegangen und auch davon, dass der Angeklagte federführend bei der Abwicklung der Geschäfte gewesen sei. Davon sind die Ankläger im Verlauf des Verfahrens abgerückt. Die Staatsanwaltschaft hatte 3 Jahre und sechs Monate gefordert, die Verteidigung eine Strafe unter 3 Jahren für angemessen erachtet.

Befangenheitsantrag gegen Richter

Schlagzeilen gemacht hatte das Verfahren zuletzt vor allem, weil einer der Verteidiger des Angeklagten publik gemacht hatte, dass der Vorsitzende Richter mit einer weiteren Richterin der Kammer privat liiert ist. Der Anwalt stellte deshalb einen Befangenheitsantrag, der aber abgelehnt worden ist.

Landgericht: "vorhergesagte Beschwerdewelle" nicht eingetreten

In einer eher ungewöhnlichen Pressemitteilung des Landgerichts ist gestern mitgeteilt worden, dass auch eine von Seiten „der Lokalpresse und selbsternannten Experten vorhergesagte Beschwerdewelle“ bislang ausgeblieben sei. Laut Informationen des BR wird der Vorsitzende Richter aber schon bald die Wirtschaftskammer verlassen und sich künftig dem Baurecht widmen.

Angeklagter hat hohe Strafe laut Richter selbst verursacht

In seiner Urteilsbegründung betonte Richter Wolfgang Natale an die Adresse des Angeklagten, dass er besser gefahren wäre, wenn er das Geld für einen zusätzlichen Verteidiger in die Begleichung des Steuerschadens gesteckt hätte und gleich am Anfang ein Geständnis abgelegt hätte. Damit wäre die Strafe deutlich niedriger ausgefallen – und das Verfahren viel kürzer gewesen, macht Natale klar.

Anwalt wollte Prozess gegen Schrotthändler platzen lassen

Die Verteidigungsstrategie sei zum größten Teil über den Kopf des Angeklagten hinweg entschieden worden, so der Richter, „das glauben wir Ihnen“, zumal der Mann bei den ersten Vernehmungen bei der Polizei die Vorwürfe eingestanden hatte. Der Anwalt habe versucht, den Prozess zum Platzen zu bringen, das sei seine Strategie gewesen, so der Richter, „ja so wars“, bestätigt der Altmetallhändler von der Anklagebank her.

Richter kritisiert Anwalt des Schrotthändlers

Es könne auch nicht sein, dass Anwälte im Gespräch eine Zusammenarbeit signalisieren würden und dann das Gegenteil stattfinde, kritisiert der Richter weiter, denn „wenn das Schule macht, dann ist die Vertrauensbasis für solche Gespräche völlig entzogen“.

Kritik an Berichterstattung über Steuerhinterziehungsprozess

Richter Natale moniert auch die seiner Meinung nach zum Teil einseitige Berichterstattung der örtlichen Zeitung. Berufsrichter seien durchaus in der Lage, Berufliches und Privates zu trennen, meinte Natale. Ansonsten sei im Gesetz klar geregelt, was statthaft sei und was nicht.